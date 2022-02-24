新歌MV上架點擊逾40萬 Jeremy孖廖子妤鬥妖艷

【明報專訊】MIRROR成員Jeremy（李駿傑）首支個人單曲《半》前日推出，MV同日晚上首播，至昨晚逾40萬點擊。MV請來廖子妤擔任女主角，跟Jeremy同以黑暗風散發妖艷魅力。配合MV黑與白、善與惡的概念，Jeremy嘗試了3個造型及多個第一次，如塗指甲油、畫白色眼線。

對於廖子妤擔任女主角， Jeremy興奮說：「知道時已覺得好勁，到拍MV當日，廖子妤獲金像獎兩個最佳女配角提名，感覺成件事好amazing。」不過兩人在MV中交流不多，只有兩個鏡頭，他期待日後跟對方有更多合作。Jeremy成為MIRROR第7名單飛成員，第一次出歌的他好緊張，有感隊友各自有獨特一面，希望製造更多不同風格，讓聽眾有不同選擇。

Edan騷琴技賀隊友出歌

隊友呂爵安（Edan）在社交網分享彈琴片，將Jeremy的新歌《半》彈了溫柔版及激昂版賀對方出歌。他寫道：「你終於等到這天了，很感動，亦很驕傲，超級好的作品，完全把你的特色都展現出來，100分！我們以前常說，努力的人是會被看到的，是金子總會發亮的，現在就是你發光發亮的時候了。」

娛樂組

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