【開箱】《二十五，二十一》 時代奪走年輕人夢想？

【明報專訊】《Start-Up》南柱赫與《勝利號》金泰梨合演韓國有線頻道tvN新劇《二十五，二十一》，講述年輕男女在經濟衰退時追尋夢想、掙扎求存的愛情故事。本月12日開播，全劇預計16集，逢周六日播出，香港觀眾可於影視串流平台Netflix收看。

金融風暴後取消劍擊校隊

《二十五，二十一》由《The King：永遠的君主》鄭志賢執導、《請輸入關鍵詞》權度恩編劇。模特兒出身的南柱赫，近年演技漸趨成熟，由《奶酪陷阱》、《步步驚心》、《舉重妖精金福珠》到《耀眼》，愈來愈有叫座力。金泰梨早年憑電影《下女誘罪》橫掃各大頒獎禮新人獎，4年前首度拍劇《陽光先生》，同樣叫好叫座，至今仍穩守tvN最高收視劇集第4位。

《二十五，二十一》講述1998年亞洲金融風暴後，羅希度（金泰梨飾）曾是「劍擊神童」,學校要削減開支，決定解散劍擊隊，她因此大受打擊，向母親申在京（徐在煕飾）提出轉讀有劍擊隊的太梁高中，可是母親不批准，稱她沒天分，要專心讀書。羅希度卻堅守夢想，千方百計轉到太梁高中，並與奧運劍擊金牌得主高宥琳（金知妍飾）一同練劍。21歲「富二代」白易辰（南柱赫飾）的父親因金融風暴而破產，一家四口分散各地。白易辰為了生計停學搵工，兼職派報時遇上羅希度。兩名經歷人生低潮的年輕人，約定要「偷偷享受片刻幸福」，開始互相鼓勵、扶持與依靠。

主線是羅希度與白易辰的人生與夢想。首集羅希度得悉劍擊隊要解散時，忍不住向教練大喝一句，「教練憑什麼奪走我的夢想」，對方卻回她，「不是我奪走你的夢想，是時代奪走你的夢想」，令年紀輕輕的羅希度，首次感受到社會帶來的痛苦。白易辰的夢想也被時代奪走，剛考入著名大學，前途一片光明，卻被金融風暴掃走一切。但兩人沒有「躺平」，即使荊棘滿途且不被看好，仍積極追夢。

1998與2022的故事

羅希度憑着傻勁與毅力，打動太梁高中劍擊教練梁燦美（金惠恩飾）而獲取錄。她本沒資格參加國家運動員選拔賽，但有人因金融風暴退出，她才以候補身分參賽，教練向羅希度說，「時代幫助了你」，可說相當諷刺。其後羅希度不分晝夜練習，跟白易辰表示，「夢想沒實現，我也不會失望，因為已習慣失敗」。白易辰鼓勵她說：「每次失敗都是成功的階梯，現時你的階梯是最高的。」編劇巧妙把「失敗乃成功之母」以另一種方式呈現在對白。

劇中不止1998年的主線，也有關2022年，講述40多歲的羅希度與十多歲女兒金敏彩（崔明彬飾）及外婆三代女人的故事。金敏彩自小熱愛芭蕾舞，參加比賽卻臨陣退縮，因怕輸寧願不出賽。與母親吵架後，到外婆家暫住，住進羅希度兒時的房間，開始了解母親的過去。另外，劇集至今播出4集，沒有奸角，即使有欺凌後輩的師姊，也不是大奸大惡類型，編劇刻意營造平凡、純真的年輕人世界，加上運動題材，全劇充滿正能量，為疫下巿民帶來療癒感覺。

南柱赫與金泰梨首次合作，既有火花亦有新鮮感。有評論指金泰梨飾演的羅希度巴辣又嘈吵，覺得反感，但角色只是個性開朗的17歲中學生，吵吵鬧鬧也屬正常。已31歲的金泰梨依然童顏，扮演中學生毫無違和感，才最令女觀眾「反感」吧？