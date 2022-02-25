電視城爆疫 無綫所有劇組全面停工 羅樂林周嘉洛快檢初陽

【明報專訊】本港第五波疫情嚴峻，無綫將軍澳電視城惹爆疫恐慌，繼日前多名工作人員、藝人潘靜文及伍文生等先後染疫後，昨日有消息指，羅樂林、周嘉洛及劇組工作人員亦驗出初陽。無綫表示接獲數名職藝員染疫，所有劇組即時全面停工，相關地方會徹底消毒。多部劇集拍攝受影響，據稱會停工至下周一（28日）。羅樂林透露有少少鼻水，身體及精神狀况都OK，目前在家中自我隔離。

娛樂組

周嘉洛正拍攝新劇《回歸》、《曙光》，前日同劇演員吳偉豪，在社交網上載周嘉洛在化妝間由髮型師set頭時片段，見周嘉洛全程低着頭現疲態；同劇黎澤恩之後在社交網爆有藝人確診，寫道：「剛剛拍攝途中，有一名同劇藝員確診了，加上他已有病徵，我同佢又有交流，究竟我會不會『瀨嘢』？呢幾日應該會有結果。」他之後刪文。

陳煒：膽戰心驚的一天

參演該劇的陳煒上載快速檢測呈陰性照片，留言：「膽戰心驚的一天。」她接受《明報》訪問，稱周嘉洛做快速測試呈陽性，昨日應該會去做正式檢測，「一切都會等佢嘅檢測結果，有需要都會配合再做測試。暫時無染疫，都希望會無事喇」。郭晉安劇中演周嘉洛父親，他說上星期開工見過對方，之後休息多天，每日有做快速檢測，不太擔心。同劇馬貫東亦做了兩次快速檢測，均顯示未有確診。陳浚霆亦做多次快速檢測，結果均為陰性。

除周嘉洛外，《愛‧回家之開心速遞》演「大龍生」的73歲羅樂林，以及劇集《法言人》一名工作人員亦驗出初陽。

羅樂林：有鼻水精神好

羅樂林回覆《明報》表示，近日返公司都有做快速檢測，昨日不用拍攝，在家亦有做快檢，並傳照片給監製，對方發現檢測棒顯示陽性位置隱約有條線，羅樂林即時再驗多次顯示初陽。他說可能近日天氣凍，有點感冒容易被傳染，他只是有點鼻水，精神很好及中氣十足。他在家中自我隔離，與太太分房。

在《開心速遞》演羅樂林女兒的林淑敏稱每日入廠前會做檢測，她得知羅樂林精神不錯感放心，不想打擾對方休息。許家傑稱拍劇前有戴口罩，有服維化命C及多飲水。

馬國明林夏薇快檢陰性

馬國明與林夏薇合演新劇《法言人》，有幕後人員確診，他們表示已做快速檢測，沒有事。馬國明稱目前劇組停工，等公司安排。林夏薇表示會再做核酸檢測。

無綫企業傳訊部稱：「本台今（24）日接獲通知，收到數名職藝員同事通知發現初步確診，為保障職藝員同事安全及避免社區交叉傳播，本台已即時停止所有戲劇組錄影廠及外景拍攝工作，相關拍攝地方徹底消毒、深層清潔，以確保在絕對安全情况下才恢復拍攝。」

無綫提到在香港疫情開始急劇惡化，各部門主管一直堅守法則，多次會議定下多項「應急抗疫措施」，並配合衛生防護中心及政府各部門最新指引，負起抗疫為主體的營運責任，以確保廣播流程不受影響。政府一直倡議「早識別、早隔離、早治療」，為無綫抗疫應急措施的重要指引。

金曲頒獎禮宣布延期

無綫劇組全面停工，受影響的劇集除《回歸》、《曙光》、《法言人》及《開心速遞》外，還有《隱門》、《破毒強人》、《輕．功》。《隱門》演員陳展鵬在社交網分享做檢測照片，透露為家人、朋友及自己着想，會用3種不同牌子的快檢包測試，確保安心。無綫及港台合辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》原定4月3日舉行，現宣布延期。

照顧確診兩子 張名雅染疫

前港姐冠軍張名雅在社交網透露4歲大仔Mario和3歲幼子Milo日前確診，及後她亦染疫，目前全家居家隔離逾一星期，兩子已經退燒，她亦康復中。