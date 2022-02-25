謝高晉染疫 閉關9天漸康復

【明報專訊】歌手謝高晉昨日在社交平台自爆日前初步確診新冠肺炎，休息9天後感覺逐漸康復。他表示本月16日（上周三）已懷疑中招，因頭暈有兩聲咳及感到疲倦，最初用快速檢測見到T字隱約出現一條線。18號起身再驗，好快就出現兩條線，但身體所有病徵已無晒，只有輕微肚屙；他致電衛生署，回覆是叫他等下先。20號再驗亦出現兩條線，他稱當時已沒大礙，多飲水及瞓覺休息，至昨日做快檢，終變回一條線。他說：「瞓多啲、飲多啲水及食生果，就無事㗎喇。」他表示會再隔離多幾天。

謝高晉是歌手施匡翹師弟，前年後者染疫，成為本地首名確診藝人，謝高晉是緊密接觸者，入住駿洋邨接受隔離，當時沒有確診，但今次中招。

快檢陰性 On仔失味覺

C AllStar成員陳健安（On仔）早前確診Omicron，並居家隔離。他昨日凌晨上載快速檢測呈陰性照片，透露確診第10天完全無喉嚨痛，有少少咳、少少痰及少少攰，但失去部分味覺，他說：「昨（前）晚食嘢突然少咗味覺，得番溫度同質感，快速測試陰性。‍醫師話唔可以掉以輕心，因為呢隻病毒好蠱惑，嚟緊幾日繼續努力漱口洗鼻含蒜片，食得清淡。」

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