張敬軒帶兩樽水復工 演唱會補場安排延4月公布

張敬軒昨日分享自拍照，叫大家多飲水，在疫情當中平安。（網上圖片）

【明報專訊】張敬軒（軒仔）去年底舉行的18場紅館跨年演唱會《The Next 20 Hins Live in Hong Kong》，受疫情影響，原定1月6日至10日，以及1月13日至15日共8場演出要延期舉行。主辦單位英皇娛樂早前宣布，餘下8場演出延至今年5月舉辦，後續安排在2月下旬公布。

3月31日前可申請退票

鑑於日前政府宣布社交距離措施延長至4月20日，英皇昨日公布軒仔8場演唱會的延期/補場及退票退款安排，為現持票觀眾提供兩個方案選擇，分別是於3月31日或之前申請退票退款；或保留演唱會完整門票（連票根），待主辦方就延期/補場之後續安排，於今年4月下旬公布。

英皇亦宣布黃子華主演舞台劇《最後禮物》原定今年1月7日至2月25日共40場，延期/補場安排延至4月下旬公布；持票觀眾亦可選擇於4月30日或之前申請退票退款。

「一定可以捱過疫情」

軒仔昨日相隔數星期再更新社交網，分享自拍照，照片中寫上「帶住兩個水樽開工啦！#多喝水 #疫情當中平安。」他表示悠長假期結束終於開工，「大家喺疫情之中要平安，多啲了解疫症嘅相關知識，同各階段嘅治療方法，小心謹慎但係唔好過分擔心緊張，因為壓力因素都會影響免疫系統。相信大家一定可以捱得過，要頂住」。

娛樂組