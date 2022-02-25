未達花姐要求 單飛計劃曾被擱置 「隱形人」Jeremy自我增值捱出頭

Jeremy曾被指跟經理人花姐（下圖）關係惡劣，他稱現在跟對方關係良好，想法和目標一致。

【明報專訊】MIRROR成員李駿傑（Jeremy）在團中的人氣雖然不是最強，但6歲便立志成為歌手的他能歌擅舞，實力絕不能忽視。期盼逾3年，Jeremy近日推出首支個人單曲《半》，曾經被封「隱形人」的他，帥氣地走進大家眼球。雖然一路走來曾氣餒，但Jeremy認為人需要有經歷才會成長，「如果不經歷這些氣餒，我是不會挺起胸膛繼續衝」。

記者：陳釗

Jeremy表示新歌《半》是按照他所想的概念做，是他出道至今的心路歷程，透過歌曲告訴大家，人有很多面向，要懂得去接受自己不同的一面，才能成為自己想成為的人，「我以前並非一個外向的人，很在意別人的說話和目光，很無自信，所以很多時都不清楚自己內心想要什麼，或者有時會集中在不好的地方，忽略了好的地方。這樣其實是不對，因無論好與壞都是我，要接受，所以慢慢開始去愛和了解自己多一點，從而成為一個完整的人，這也是我正在努力學習的」。

被萬眾期待感興奮

等了逾3年，終於有屬於自己的單曲，Jeremy期待又緊張，自爆出歌前幾日緊張到失眠，每睡兩小時便扎醒，「其實我都很害怕，因不知道大家想法，但我又想知，所以處於很矛盾，又好奇的狀態」。

事實告訴Jeremy毋須多慮，皆因自公布出歌消息後，除MIRROR及ERROR等一班兄弟發帖文力撐外，一眾鏡粉及Unicorn（歌迷暱稱）都表現得非常興奮及感動，紛紛留言為他打氣。Jeremy見到大家的鼓勵和支持，注下了強心針，「我無想過solo可以令這麼多人期待，給我很大力量和信心」。不喜歡令人失望的他，希望Unicorn會喜歡這份禮物。

跟花姐坦誠相對解心結

談到經理人黃慧君（花姐）在節目《調教你MIRROR》曾說原考慮去年讓Jeremy單飛，但最後因未能滿足她的要求，計劃延至今年才成事。Jeremy直認當時有不開心，但事後自我檢討，「花姐講我的缺點，如身形太瘦、唱高音聲線太尖等，都是事實，去年不出solo歌是很好的事，讓我有多一年時間去改善這些問題，增進唱歌技巧和舞台表演，令我今年可更有自信出歌。（是否以實際行動打動花姐？）我收到solo通知是在去年MIRROR演唱會中途，應該是我的表演讓花姐感到放心，見到我有改到她想我改善的地方，所以覺得我可以solo了」。

此前曾有指二人關係惡劣，Jeremy稱現時與花姐已沒有問題，可坦誠相對。他覺得每一個團隊，以至人與人之間的相處一定會有摩擦，大家溝通完已沒事，「好似我們傾這次solo的過程也很快，因大家想法和目標很一致，完全無爭拗，所以整件事都很順利」。

不介意被標籤「下弦」

身為MIRROR第7名單飛成員，見到隊友每次出歌都有佳績，Jeremy承認有一定壓力，但每個人都有其擅長之處，其他成員現時所得的成績都是應得的，「他們付出了很大的努力，去追求夢想，每個人都有自己的步伐，所以無得去比較，最緊要做好自己，得到別人欣賞。這首單曲能令大家感到驚喜，可以有一個好反應，我已知足，成績只是bonus，無論好與壞都是一個很好的經驗，都會接受。今次11個兄弟都有給予我信心，希望不會丟他們架」。

對於被貼上「隱形人」，更有人參考爆紅的日本漫畫《鬼滅之刃》，將人氣較高的成員封為「上弦」，略欠人氣的標籤為「下弦」。屬「下弦」的Jeremy輕鬆面對，笑言已想通，一點也不介意，「其實我都不是很隱形啫，我的頭髮經常五顏六色。至於被說是『下弦』，無所謂，始終還有很大進步空間，所以未必是不好的事」。Jeremy沒有被忽視感覺，稱MIRROR各人有不同的技能和特色，每個人都有不同的發展機會，不會比較工作的多少。

遇挫折成長變強大

由MIRROR入行至今踏入第4個年頭，Jeremy自覺變化最大是增強了自信心，現時有信心做好接下來的事情。在這段時間，Jeremy承認有氣餒的時候，覺得是必經階段，因為人要有經歷才會成長，「如果不經歷這些氣餒，我是不會挺起胸膛繼續衝，所以無論是氣餒還是挫折，我都很感恩遇到」。Jeremy慶幸遇到不好情緒時，有11個兄弟可傾訴，他會聽歌、打機或看書去放鬆心情。

至於未來目標，Jeremy希望讓大家認識他是一個怎麼的人，音樂風格與前6名solo成員不同，無論是暗黑、霸氣、妖艷還是邪惡，他都能駕馭。早前榮升業主的他笑言要努力搵錢養家。

場地提供：212 Studio

服飾：Versace

化妝：Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre

髮型：Man Chan @ Chic Private I Salon

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