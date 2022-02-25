【開箱】《三十九》 老生常談的中女愛情故事

【明報專訊】韓國有線頻道JTBC剛於本月16日推出新劇《三十九》，由即將跟「男神」玄彬結婚的孫藝珍，伙拍《機智醫生生活》田美都及《便利店新星》金智賢主演，講述3名主角在「女人四十」心理關口前，如何面對事業、愛情及友情的故事。以「中女」為題材的劇集多不勝數，本地TVB熱播《家族榮耀》三個豪門新抱，晚晚勾心鬥角；Netflix日劇《金魚妻》六個人妻出軌，上架首周已登上全球收視排行榜第7位。還未計《酒鬼都巿女人們》、《我的上流世界》及《現正分手中》等，究竟《三十九》除了孫藝珍助陣外，還有什麼中女人生故事值得分享？

一夜情後的尷尬

截稿前為止，《三十九》播出3集，影視串流平台Netflix同步上架。新劇在韓國收視呈現升勢，上周播出頭兩集分別錄得4.4%及5.1%，前晚播出第3集，更攀升至7.4%新高。劇集由《奔跑愛情》金相鎬執導，《男朋友》劉英雅編劇，講述三個相識接近廿年，目前仍然單身的39歲女生，車美昭（孫藝珍飾）任職首爾江南區某美容院院長，原本是孤兒，後來獲收養，並在養父母及姐姐疼惜下成長；鄭燦榮（田美都飾）夢想成為演員，可惜一直未能如願，最終成為演技老師；百貨店化妝品銷售經理張珠善（金智賢飾）性格小心謹慎，從未認真拍拖，因此渴望在40歲前找到真愛。

劇中呈現三種不同戀愛模式，有「同齡戀人」車美昭與金善優（延宇振飾）、「婚外情」的鄭燦榮和金真晢（李茂生飾），以及「姊弟戀」張珠善與朴賢俊（李泰煥飾），透過不同情侶，探討每段感情面臨不同問題。車美昭探訪孤兒院期間認識金善優，二人喝醉後發生關係，女方覺得一夜情很平常，其後發現男方正是美容院皮膚科醫生，情况頓時變得尷尬。車美昭想與對方保持距離，偏偏每次感到失意時，總被男方看到。這對情侶的故事最具真實感，也有淡淡然的溫暖情懷。延宇振飾演暖男角色討好，懂得與車美昭保持適當距離，但亦適時給予關懷。

事先張揚的絕症

反觀鄭燦榮和金真晢的婚外情最具惹爭議性，兩人在廿多歲時，經車美昭介紹認識，金真晢與鄭燦榮一見鍾情。後來男方出國進修，請求女友同行，但遭她拒絕，原因尚未公開。金真晢在外國搭上姜善珠（宋敏智飾）並意外懷孕，二人雖然結婚，男方仍與鄭燦榮繼續來往，後者強調自己不是「小三」，因她在男方婚後，再無肉體關係，可是這種精神「出軌」，值得觀眾反思，愛情沒有對錯，只有愛與不愛。

成熟自然的演技

《三十九》並非單純的愛情及友情故事，還夾雜狗血劇必備的絕症題材。首集已暗示三名女主角之中，一人紅顏薄命。下集揭露即將離世的是鄭燦榮，她患上末期胰臟癌。如此事先張揚悲劇結局，令追看性頓時大打折扣，估計編導希望觀眾專心感受閨密如何面對及度過痛失好友前的日子。《三十九》主角演技成熟自然，為劇集挽回不少分數，當中最搶鏡的是孫藝珍，首三集已出現醉酒、痛哭及怒打鄭燦榮「大婆」的煽情場面，可惜劇情老套、欠缺趣味，最大看點應該是孫藝珍一身時尚打扮，造型絕不遜於《愛的迫降》。