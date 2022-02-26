【開箱】《氣象廳的人們》 陰晴不定的辦公室戀愛

【明報專訊】韓星宋江憑Netflix韓劇《Sweet Home》及《喜歡的話請響鈴》人氣急升，然而主演有線台tvN劇集《如蝶翩翩》和JTBC《無法抗拒的他》收視卻未如理想，或許跟他對電視觀眾來說，認知度尚未足夠有關。JTBC新劇《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》宋江伙拍《金秘書為何這樣》朴敏英，即時成功「入屋」，收視更節節上升，由本月12日首播錄得4.5%，截稿前升至第4集7.8%，打入該台史上最高收視劇集第9位。香港觀眾可於Netflix收看。

一夜情變地下情

雖說宋江借助朴敏英名氣，初嘗收視高企滋味，但新劇賣點豈止朴敏英？幕後班底亦很強勁，請來《山茶花開時》車榮勳執導、《夫妻的世界》編劇團隊之一善英創作，以韓國氣象廳為背景，講述辦公室戀愛就像天氣一樣變幻莫測。現年36歲的韓國氣象廳統籌組組長陳夏京（朴敏英飾），原定跟拍拖10年的男友、氣象廳發言人韓氣峻（尹博飾）結婚，其後女方發現，男友根本沒有支付婚禮場租、酒店訂金，更揭發他有第三者，偷食對象正是天氣預報員李時雨（宋江飾）女友、文民日報負責天氣新聞的女記者蔡流進（金亞瑩飾），婚事因此告吹。

事隔兩個月後，失戀的陳夏京晉升為氣象廳統籌組科長，李時雨亦由氣象廳分局調職至總局，成為她的下屬。陳夏京原本擔心與舊愛繼續共事很尷尬，考慮出國受訓及進修，其後認清錯不在己，不值得為「渣男」放棄工作，決定專注發展事業。與此同時，李時雨在公在私都協助陳夏京度過難關，二人漸行漸近，更發生一夜情。事後陳夏京表示絕對不想再談辦公室戀愛，但又無法否認對李時雨動心。二人約定轉玩地下情，一旦戀情曝光，便會立即分手。

嘲諷政府官僚作風

陳夏京與李時雨的辦公室戀愛是全劇主線，二人感情發展迅速，頭兩集已發生一夜情，第4集轉為地下情，還例牌加插四角戀情節。韓氣峻與蔡流進閃婚後，因為生活習慣與性格差異，不斷發生摩擦，工作上亦有衝突。話說蔡流進撰文批評氣象廳無能，導致在濃霧下發生多宗車禍的報道，令到身為氣象廳發言人的韓氣峻受壓，後者覺得選錯結婚對象，於是想吃「回頭草」，令四角關係更加複雜。根據「大台理論」，不難猜到陳夏京與李時雨的辦公室地下情很快便會揭穿，二人經歷短暫分手後，最終仍是有情人終成眷屬。

《氣象廳的人們》的結局，比起天氣更易預測，然而過程才最重要。新劇以氣象廳為背景，題材新鮮，有關天氣的情節穿插其中，例如首集提到氣象廳預測天氣準確度低，受盡外界批評，機構內部也抱着反正捱罵，若沒十足把握，寧願不發冰雹、豪雨等警報，嘲諷政府機構「少做少錯」的官僚作風。第3集講到漁民要求氣象廳解除風浪特報與禁航令，因為漁民無法出海捕魚，擔心錯過撈捕花蟹的時機，再次令氣象廳受到輿論壓力，情節寫實又貼地。

天氣比喻愛情故事

編劇巧妙利用天氣比喻主角的愛情故事，陳夏京被悔婚，李時雨安慰她說：「外遇就像風，雖然看不見，但凡走過必留痕迹。」每集標題也花心思，如第3集「換季」，指出季節轉變時，總有許多不確定因素，衣服該穿厚還是薄，要喝熱飲還是凍飲……究竟是對上一個季節感到不捨，還是對下一個季節感到心動，實在難以區分；第4集「能見度」又有另一番比喻，能見度就是眼睛看見的距離，但它容易受到周遭環境影響，或受遮蔽，或變狹隘，甚至失真，能夠確切縮短彼此能見度的方法，就是要鼓起勇氣接近對方。

首度合作的朴敏英與宋江上演「姊弟戀」，默契與新鮮感皆備。朴敏英表現雖與前作如《金秘書為何這樣》或《她的私生活》分別不大，至少不會讓人討厭；宋江扮演「暖男」角色討好，偶然為了預測天氣而據理力爭的樣子更顯可愛，但若論演技與角色發揮，卻不及《如蝶翩翩》深情及《Sweet Home》搶眼。