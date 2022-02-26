周嘉洛染疫開腔報平安「狀態良好」 傳同劇陳嘉慧游嘉欣林正峰齊中招

【明報專訊】無綫將軍澳電視城前日惹爆疫恐慌，羅樂林、周嘉洛及劇組工作人員先後驗出初陽，無綫承認收到數名職藝員通知發現初步確診，所有劇組即時全面停工，相關地方會徹底消毒。昨日有消息指疑染疫藝人還有跟周嘉洛同劇的林正峰、陳嘉慧及游嘉欣。周嘉洛休息一天後，昨日回覆傳媒表示狀態良好。羅苡之透露父親羅樂林康復中，把聲龍精虎猛。徐榮亦與周嘉洛拍攝同劇，他為安全起見，開劇前已將女兒送到外母家中住，父女以視像聯絡。

娛樂組

周嘉洛正拍攝無綫新劇《回歸》、《曙光》，前日有他開工時現疲態的視頻流出，並稱他快速檢測呈陽性。同劇陳煒向傳媒證實周嘉洛初陽，會再做正式檢測。周嘉洛一直未有回應，休息一晚後，他昨日終於開腔，向傳媒稱「我狀態良好」。曾送藥給他的陳浚霆，已做了多次快速檢測，他在社交網表示：「我無事！多謝大家問候！希望大家能為其他人打氣！#關關難過關關過。」

林正峰：謝謝關心

有消息傳出跟周嘉洛同劇的林正峰、陳嘉慧及游嘉欣亦染疫。林正峰被傳媒查詢時避談，只說：「謝謝關心！」至於劇中演周嘉洛義妹，曾擔正《愛上我的衰神》女一的陳嘉慧亦傳初陽；據稱游嘉欣有發燒及喉嚨痛等病徵。昨日《明報》聯絡陳嘉慧與游嘉欣，她們至截稿前仍未有回覆。陳嘉慧拍劇外，亦有主持J2台節目《陀地外國人》，跟她拍檔的鞏姿希被問到陳嘉慧是否確診時，她三緘其口，只稱自己要為娛樂新聞台開工，每天會做快速檢測，結果均呈陰性，沒有問題。

羅樂林已康復中

羅樂林前日做快速檢測呈陽性，他接受訪問時稱有少少鼻水，精神好好。他的女兒羅苡之在社交網代父親報平安，留言：「謝謝大家關心，大龍生已經康復中，把聲龍精虎猛。」

徐榮安排女兒住外母家

徐榮參演《回歸》、《曙光》，他有年幼女兒徐心怡（包包），徐榮接受《明報》訪問稱為安全起見，開劇前已將女兒送到外母家暫住，所以父女目前以視像通話見面。