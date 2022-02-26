鄭秀文張敬軒MIRROR 為慈善線上跑設計特色獎牌

【明報專訊】鄭秀文、張敬軒、薛凱琪、王灝兒（JW）、MIRROR等獲邀為參加「HAPPY RUN 2022」慈善線上跑活動的健兒打氣，鄭秀文說：「跑步令我靚咗，連心情都開懷啲。」張敬軒亦說：「跑步幫我跑走負能量，仲可以為人帶來正能量。」他們更為活動設計7款各有不同特色的獎牌，參加者完成賽事後便可獲取；參加者報名時更可購買眾星設計的一系列應援紀念品，包括運動袋、水樽、帽、藍牙耳機等。

7款獎牌各有特色，如MIRROR設計獎牌是MIRROR的標誌，鄭秀文設計獎牌有彩虹、白雲及心心。是次活動由香港演藝人協會慈善有限公司與願望井慈善基金發起，受惠機構包括香港演藝人協會慈善有限公司、北河同行、榕光社及心晴行動慈善基金，希望藉活動幫助受疫情影響人士。

MIRROR四個星期五開直播

電訊盈科主席李澤楷請旗下男團MIRROR擔任抗疫大使，拍攝宣傳片日前曝光，鼓勵市民留家抗疫。MIRROR官方社交網宣布由昨晚起，一連四個星期五晚上11時舉行《MIRROR fb Live From Home》，十二子輪流現身跟粉絲見面。昨晚首次出場有姜濤、楊樂文（Lokman）及邱士縉（Stanley）。

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