上機前檢測陰性 抵上海確診新冠 許靖韻送院隔離感害怕無助

【明報專訊】娛樂圈接連有藝人染疫，歌手許靖韻近日到內地工作，她在港檢測陰性，但抵達上海後做新冠病毒檢測呈陽性，被安排坐救護車到公共衛生中心接受治療及隔離。她前晚在社交網上載視頻及照片交代情况，表示沒有病徵，唯一不同是肚餓食極不飽。她坦言心情感到害怕、無助及孤單，不知要隔離多久，希望快點轉陰性可盡快出院。

許靖韻不時返內地工作，她前晚在社交網上載坐在救護車拍攝的視頻，還有救護車內的照片。她留言：「對不起大家，我確診新冠，讓你們擔心了。21號（周一）在香港做了檢測，結果是陰性。23號從香港飛上海，落地做檢測的時候出來結果是陽性。這兩天一直做各種檢測和抽血，口腔樣本是陰性，鼻咽結果卻是陽性。現在前往上海巿金山公共衛生中心繼續治療和隔離。

無病徵 食極唔飽

她續道：「我也很擔心和焦慮，這幾天沒病徵、沒發燒、沒咳嗽，也沒有不舒服的地方。唯一不同的就是常常很餓，食極唔飽，希望快點轉陰，快點出院吧。我們一起加油！共同抗疫！說真的，真的很害怕、很無助和孤單，特別是身在異鄉。雖然很焦慮不知道要被隔離多久，希望快點變回陰性。」

身體仍好「大家不用擔心」

昨日許靖韻透過電話回覆傳媒，她說：「多謝大家關心，因為我一直都沒有病徵，臨上飛機前核酸測試係陰性。到埗後在機場做嘅測試結果係陽性，所以𠵱家要跟番當地流程安排，去醫院做檢查及隔離。雖然有啲擔心，但身體仍好，無喉嚨痛、無發燒、無咳，相信都會好快好番，大家不用擔心。」

圈中好友留言慰問 網民：等你

圈中好友泳兒、連詩雅、鄭希怡、衛蘭、鍾舒漫、洪卓立及林奕匡等都留言慰問，叫許靖韻保重及早日康復。彭秀慧說：「親愛的，加油！好好休息！好快好番！」很多網民留言安慰許靖韻，稱她不用說對不起，最重要照顧好自己。有網民寫道：「別擔心、別焦慮，配合治療，注意飲食和休息，我們等你。」

梁彥宗確診「好了九成九」

有「背遊達人」之稱的梁彥宗去年初離開無綫，昨日他在社交網上載快速檢測呈陽性照片。他寫道︰「要嚟嘅始終要嚟。」他稱數天前多鼻水及每晚瞓覺都出好多汗，他會因太濕而醒了，最犀利一晚試過換三次衫。休息數天後，昨日已經好了九成九。他表示之前見過面的人，暫時全部檢測都是陰性。他提到因多在家中，有更多時間看新聞，「我呢兩條線嘅重要性，彷彿變得相當微小」。

娛樂組

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