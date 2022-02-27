MIRROR三子直播吹水 姜濤被爆父愛滿瀉想生女

【明報專訊】MIRROR日前宣布一連四個星期五舉行《MIRROR FB Live From Home》，前晚打頭陣出場是姜濤、楊樂文（Lokman）及邱士縉（Stanley），高峰時逾3.4萬人同時觀看。三子在家連線直播，姜濤全程攬着被子，不時嘟嘴、撥頭髮、大笑又調校鏡頭，獲網民讚可愛。

Stanley找到姜濤易肥原因

Lokman、姜濤首先談到近期經常叫外賣，Lokman表示食到有點厭。姜濤則自爆長期吃外賣，因他喜歡食但不鍾意煮，還有媽媽有潔癖，不喜歡煮飯。Stanley稱外賣食物多鹽多油，笑言終於找到姜濤易肥原因。Stanley曬幸福說慶幸家裏有願意煮的人。提到隊友盧瀚霆（Anson Lo）新歌《Mr. Stranger》MV，姜濤表示剛看完，與Stanley大讚歌曲和MV好正，Stanley同時讚李駿傑（Jeremy）的新歌《半》。姜濤透露已有新歌構思，但忙拍劇，未有時間製作。他又稱有時間會翻看MIRROR各人表演，參考大家的小動作。

姜濤早前分享拍新劇《季前賽》與小演員互動片段，Stanley爆料說︰「姜濤很想生女，有點父愛，所以經常撩我劇中個女玩。」他提到姜濤開工時忍口不吃東西。姜濤說日前在快餐店拍完炒薯條鏡頭後，因翌日不用開工，便將炒完的薯條全吃掉，令劇組所有人驚訝望着他。

Stanley還透露拍攝期間因吃錯東西致腸胃炎，因有發燒要接受檢測，幸好虛驚一場。姜濤笑言被Stanley傳染腸胃型感冒，回家後也要吃藥。直播尾聲，三子感激醫護人員，為他們打氣。

娛樂組

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