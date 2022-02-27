「法國奧斯卡」大贏家《幻滅》掃7獎 《安妮特》阿當戴華失落影帝

【明報專訊】有「法國奧斯卡」之稱的第46屆凱撒頒獎禮前晚在巴黎奧林匹克劇院舉行；賽前獲最多提名的《幻滅》（Lost Illusions），捧走最佳電影及男新人等7獎，成為大贏家；《幻滅》講述19世紀法國，充滿抱負的年輕詩人離鄉別井前往巴黎碰運氣的故事。

《新橋之戀》里奧卡哈斯（Leos Carax）首次執導英語歌舞片《安妮特》，去年在康城影展贏得最佳導演，前晚在凱撒獎再下一城，贏得最佳導演、配樂、剪接、聲音剪接及視覺效果等5獎。阿當戴華（Adam Driver）在影帝之爭敗給《Living》的賓諾馬基梅（Benoit Magimel），可說雖敗猶榮，因為他是繼《鋼琴戰曲》艾恩布迪（Adrien Brody）和《坐看雲起時》姬絲汀史超域（Kristen Stewart）後，歷來第3名美國演員獲凱撒獎提名。至於影后則落在《聲夢戀歌》（Aline）的維拉莉李麥西亞（Valerie Lemercier）身上。

《爸爸可否不要老》奪外語片獎，導演科倫薩拉（Florian Zeller）致謝時笑言身為法國人奪最佳外語片有點奇怪。不過當日由於想跟安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）合作，所以把自己的舞台劇本改成英語電影。金像影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）繼「西班牙奧斯卡」戈雅獎獲頒榮譽獎後，前晚從法國影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）手上接過凱撒榮譽獎。至於《慈母多惡兒》導演薩維杜蘭（Xavier Dolan），則特別向早前因滑雪意外英年早逝的《時裝巨人的狂情歲月》法國影帝卡斯柏烏尼奧（Gaspard Ulliel）致敬。