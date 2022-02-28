名師指導 張振朗爆玻璃護己免傷

何慈茵在《不可能任務》由36米高空游繩而下，不過休息期間撞到玻璃受傷要縫針（圓圖）。

【明報專訊】無綫綜藝節目《不可能任務》的「動作特技考驗」，香港動作特技演員公會會長錢嘉樂及動作導演林迪安擔任導師，隊長張振朗與隊員孔德賢、劉頌鵬、杜穎珊、古天祥、何慈茵、劉展霆及戴祖儀，接受為期10天的龍虎武師基本功訓練，之後合力拍攝由兩名導師執導的6分鐘畢業作品。

何慈茵頭破血流縫8針

在畢業作品中，張振朗與何慈茵打頭陣由36米高空游繩而下，在天台降落再從露台潛入大廈，之後重擊敵人；其餘6名隊員先後接力演出，當中有汽車飄移、飛簷走壁、空中360度轉體耍劍、槍戰及爆破場面。拍攝時爆破連場，又偶爾玻璃碎片橫飛，但眾人均順利完成，錢嘉樂和林迪安表示要讓所有台前幕後安全回家，「我們不是只識擺鏡位及度招式，這行雖然高危，但我們會用最安全的方法拍危險動作」。單是拍攝張振朗爆玻璃鏡頭，他倆事前一再指導對方如何保護自己避免受傷；當張振朗完成動作，兩人立即上前了解，並叮囑工作人員盡快吸走張振朗身上的玻璃碎。

另一方面，何慈茵休息期間意外撞到玻璃以致頭破血流，傷口達3厘米，最後縫了8針。杜穎珊吊威也時身體不適不在狀態，空中轉體意外令鼻子受創。

娛樂組

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