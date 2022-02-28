王力宏婚變啟發開騷談愛情觀 張寶華對愛人扮naive 樂做簡單女人

【明報專訊】曾被封「新聞之花」的有線前主播張寶華經廿年蛻變，瓣數多多，放下新聞工作，迎來各種新挑戰，3月再度舉行網上直播Talk show Part 2 《Don’t Judge a Book by its Cover》，與老友Ben Sir（歐陽偉豪）大談愛情觀。當年向時任國家主席江澤民問及北京是否欽點特首董建華連任，被對方怒斥「Too simple, sometimes naive」成名，張寶華稱至今心態依然simple，難得簡單，可以繼續做一個simple的人，是一件開心事，可以naive亦是一件好事，「對住愛人可以扮naive，千祈唔好真naive」。

張寶華稱今次開騷決定講愛情觀，除因疫下希望談一些輕鬆題目，還要多謝王力宏，她說：「身邊女性朋友對王力宏離婚反應很大，因王力宏形象一向好好，覺得他的婚姻不應是這樣，以為是王子與公主的愛情，原來千瘡百孔，感覺被王力宏欺騙。其實人和書都一樣，單看表面不會知，期望愈高落差愈大，中伏機會好大。」

張寶華邀請老友Ben Sir擔任特別嘉賓，二人都是中大舊生，張寶華一直很想知外形、學問好又風趣的Ben Sir，是否有很多女仔主動埋身。加上對方很少講太太，對Ben Sir的另一半十分好奇，屆時她會揭Ben Sir情史，希望對方從實招來。至於可有信心招架得住口才了得的Ben Sir？她信心十足道：「我做過新聞，應該會比他尖銳，反而怕他招架不住。」

自爆多次被求婚

張寶華預告在Talk show分享她的愛情觀，「邊個人冇，何况我是一個靚女，當然有。都會分享少少，只怕講得多悶親大家，不過相信會好精彩，一向很少公開談自己的感情世界，其實愛情也是人生閱歷的一部分，我都有好多揀錯書經驗，亦都一定有揀錯人經驗，當中有很多渣男，比例上也不少」。她自爆曾被求婚好幾次，早在19歲時首次被求婚，當時其父在瑞士工作的朋友來港，對方比她年長10多年，到其家中食飯時說要娶她，她說：「嚇呆了媽媽，之後亦有數次被求婚，但都不適合。」

與現任男友拍拖多年，張寶華稱可能是處女座關係，以前拍拖會很神經質，不過隨着年紀漸長，現在淡定很多，「婚一定會結，疫下也擺不到酒，遲啲先啦。反正我不打算生小朋友，已當3個侄女是自己的女兒」。

客串拍戲 大開眼界

大學畢業後，張寶華一直做自己喜歡做的事，雖然新聞工作也十分喜歡，但覺得完了就是完了，抱着小朋友心態，看看下一步有什麼發生，「正如我想都沒有想過開Talk show ，Talk show神是黃子華，我好鍾意他，次次佢開騷都捧場。所以主辦單位叫我開Talk show，初初都好驚，不過全世界得一個黃子華，我便做回張寶華吧」。

早前有機會客串許鞍華執導的電影《第一爐香》，她說：「一聽到許鞍華導演找我客串，反應有點騰雞，雖然驚，但覺得人一世物一世，什麼都想試，我從來都是這樣，真的大開眼界。一般人都希望有對白，但我很不長進，不希望有對白，導演在現場突然話要加句對白，心想不要加給我，最終加了給第二個演員，頓時鬆了一口氣，若有機會也想再試拍戲，是好好玩的一件事。」

毋懼評論政局

當上YouTuber的張寶華稱不是預計之內，只因早前乘搭爆疫的「鑽石公主號」，在自我隔離期間，在家中很無聊，看到梁詠琪在網上開音樂騷，便決定試試拍片，由介紹好書開始。她於網上頻道經常評論時事及政局，可擔心觸碰法律紅線？她說：「以前做中國新聞出身，都是摸着石頭過河，現在如回復當時狀態，我又不是亂講。」

張寶華有感父母年紀大，長女的她有責任照顧家人，故沒有打算移民，在港評論政局，她不認為是一件很危險的事，「只可以講環境轉變了，是鐵一般的事實，但覺得有事就走，好似好冇義氣咁。我絕對不是批評別人，我在香港成長，根在這裏，成長時香港是黃金時期，我得到了很多東西，便一齊行落去」。

場地提供：Mi Fa Show

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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