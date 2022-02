王力宏婚變啟發開騷談愛情觀 張寶華對愛人扮naive 樂做簡單女人

next

【明報專訊】曾被封「新聞之花」的有線前主播張寶華經廿年蛻變,瓣數多多,放下新聞工作,迎來各種新挑戰,3月再度舉行網上直播Talk show Part 2 《Don’t Judge a Book by its Cover》,與老友Ben Sir(歐陽偉豪)大談愛情觀。當年向時任國家主席江澤民問及北京是否欽點特首董建華連任,被對方怒斥「Too simple, sometimes naive」成名,張寶華稱至今心態依然simple,難得簡單,可以繼續做一個simple的人,是一件開心事,可以naive亦是一件好事,「對住愛人可以扮naive,千祈唔好真naive」。

張寶華稱今次開騷決定講愛情觀,除因疫下希望談一些輕鬆題目,還要多謝王力宏,她說:「身邊女性朋友對王力宏離婚反應很大,因王力宏形象一向好好,覺得他的婚姻不應是這樣,以為是王子與公主的愛情,原來千瘡百孔,感覺被王力宏欺騙。其實人和書都一樣,單看表面不會知,期望愈高落差愈大,中伏機會好大。」

張寶華邀請老友Ben Sir擔任特別嘉賓,二人都是中大舊生,張寶華一直很想知外形、學問好又風趣的Ben Sir,是否有很多女仔主動埋身。加上對方很少講太太,對Ben Sir的另一半十分好奇,屆時她會揭Ben Sir情史,希望對方從實招來。至於可有信心招架得住口才了得的Ben Sir?她信心十足道:「我做過新聞,應該會比他尖銳,反而怕他招架不住。」

自爆多次被求婚

張寶華預告在Talk show分享她的愛情觀,「邊個人冇,何况我是一個靚女,當然有。都會分享少少,只怕講得多悶親大家,不過相信會好精彩,一向很少公開談自己的感情世界,其實愛情也是人生閱歷的一部分,我都有好多揀錯書經驗,亦都一定有揀錯人經驗,當中有很多渣男,比例上也不少」。她自爆曾被求婚好幾次,早在19歲時首次被求婚,當時其父在瑞士工作的朋友來港,對方比她年長10多年,到其家中食飯時說要娶她,她說:「嚇呆了媽媽,之後亦有數次被求婚,但都不適合。」

與現任男友拍拖多年,張寶華稱可能是處女座關係,以前拍拖會很神經質,不過隨着年紀漸長,現在淡定很多,「婚一定會結,疫下也擺不到酒,遲啲先啦。反正我不打算生小朋友,已當3個侄女是自己的女兒」。

客串拍戲 大開眼界

大學畢業後,張寶華一直做自己喜歡做的事,雖然新聞工作也十分喜歡,但覺得完了就是完了,抱着小朋友心態,看看下一步有什麼發生,「正如我想都沒有想過開Talk show ,Talk show神是黃子華,我好鍾意他,次次佢開騷都捧場。所以主辦單位叫我開Talk show,初初都好驚,不過全世界得一個黃子華,我便做回張寶華吧」。

早前有機會客串許鞍華執導的電影《第一爐香》,她說:「一聽到許鞍華導演找我客串,反應有點騰雞,雖然驚,但覺得人一世物一世,什麼都想試,我從來都是這樣,真的大開眼界。一般人都希望有對白,但我很不長進,不希望有對白,導演在現場突然話要加句對白,心想不要加給我,最終加了給第二個演員,頓時鬆了一口氣,若有機會也想再試拍戲,是好好玩的一件事。」

毋懼評論政局

當上YouTuber的張寶華稱不是預計之內,只因早前乘搭爆疫的「鑽石公主號」,在自我隔離期間,在家中很無聊,看到梁詠琪在網上開音樂騷,便決定試試拍片,由介紹好書開始。她於網上頻道經常評論時事及政局,可擔心觸碰法律紅線?她說:「以前做中國新聞出身,都是摸着石頭過河,現在如回復當時狀態,我又不是亂講。」

張寶華有感父母年紀大,長女的她有責任照顧家人,故沒有打算移民,在港評論政局,她不認為是一件很危險的事,「只可以講環境轉變了,是鐵一般的事實,但覺得有事就走,好似好冇義氣咁。我絕對不是批評別人,我在香港成長,根在這裏,成長時香港是黃金時期,我得到了很多東西,便一齊行落去」。

場地提供:Mi Fa Show

記者:林祖傑

攝影:劉永銳

