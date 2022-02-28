直播連環失誤 姚焯菲內疚爆喊

【明報專訊】「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）不時透過社交平台與一眾「小菲象」（粉絲暱稱）見面。最近疫情嚴重，Chantel響應政府呼籲居家抗疫，同時不忘開直播與粉絲傾偈解悶。Chantel表示很想念出席商場活動，與粉絲互動的機會，希望透過直播跟「小菲象」傾偈，叮囑大家要多留家中、注意安全，以及多飲水和少食熱氣食物，以免喉嚨痛。Chantel與粉絲玩「你問我答」，被問最近在家做什麼？她笑言煲劇和打機，最喜歡看美劇《Modern Family》，並分享其座右銘是「everything happen for a reason」。

Chantel原安排「合照」環節，邀請答得好的粉絲同框，可惜因技術問題未能成事，之後打算邀請好姊妹詹天文（Windy）和鍾柔美（Yumi）入鏡也不成功，搞到Chantel相當失望，不開心到眼濕濕，鼻頭通紅。

直播尾聲，Chantel驚喜獻唱Gareth.T的《勁浪漫 超溫馨》，其間失準唱錯key要重唱，她內疚說：「對不起大家，我今日失敗了很多次。」情緒失控的Chantel，在鏡頭前哭了出來，粉絲見狀非常心痛，紛紛留言安慰她「Don't cry」。

娛樂組