【開箱】《德州電鋸殺人狂2022》 主角刀槍不入 只為長拍長有

根據故事設定，面皮人在首集犯案後匿藏接近50年，今集應已七、八十歲，然而動作敏捷又強悍，令人難以置信。

【明報專訊】荷李活驚慄片《德州電鋸殺人狂》系列自1974年面世至今，先後拍了9集，然而電影公司宣稱《德州電鋸殺人狂2022》（Texas Chainsaw Massacre）才是正式「續集」，刻意把中間幾齣濫竽充數的劣作排斥在外，原因是新片主角「面皮人」，正是當年犯案後匿藏哈洛鎮孤兒院接近50年，為「母」報仇而再開殺戒的同一角色，而首集的倖存者莎莉，今集再次回歸，踏上報復之途，誓要手刃仇人。

因疫情改Netflix上架

《德州電鋸殺人狂2022》原定去年在戲院上畫，受疫情影響，今年2月18日改於影視串流平台Netflix上架，根據官方公布數據顯示，新片推出首兩天，火速登上Netflix全球英語電影收視排行榜亞軍，僅次於《Tinder詐騙王》之下，反映捧場者眾。故事講述兩名網紅來到德州，邀請志同道合的年輕人，一同到荒廢的哈洛鎮創業，共建理想烏托邦。就在理想即將實現之際，因主角一個謊言，導致鎮上孤兒院的女院長無辜犧牲，一直匿藏院內的面皮人決定重出江湖，為報仇而血洗小鎮。

跟同類電影如《月光光心慌慌》系列一樣，《德州電鋸殺人狂2022》基本上並無劇情可言，好此道者只求官能刺激，看着面皮人拿起巨型電鋸，逐一把演員分屍，然後鮮血四濺，或許便已收貨。問題是，大部分受害者都毫無反抗能力，甚至從未想過逃生，然後呆站原地任人宰割，如此荒謬兼離地劇情，跟看着街市的肉類切割員劏豬斬牛一樣，有何刺激快感？

其中一幕講述面皮人登上旅遊巴士，在車上飲酒狂歡的年輕人仍不知死到臨頭，不單沒有躲避，反而一齊舉起手機做直播，甚至嘲笑他是「怪胎」，結果不用多說了吧？當面皮人大開殺戒，收看直播的網民見狀還要留言「看來好假」，成為全片最具諷刺性的笑話。

至於另一笑點是「主角光環」太厲害，面皮人中槍、刀刺、鋸頭，甚至被車撞倒都不死，幾乎令人誤以為在看Marvel超級英雄片《復仇者聯盟》，年逾花甲的面皮人其實是奸角魁隆，遺憾的是一眾主角還未集齊無限寶石，已先成為鋸下亡魂，復活無望。

今集宣傳重點是《德州電鋸殺人狂》首集生還者莎莉，為向面皮人報殺兄之仇，過去接近半個世紀一直追查兇手下落，卻不知他躲藏在哈洛鎮，直至得悉他再現身，於是帶着獵槍趕赴現場，誓要血債血償。遺憾的是，當年飾演莎莉的瑪麗蓮賓斯（Marilyn Burns）已於2014年逝世，未能再次登場，唯有改邀《怪獸與葛林戴華德之罪》女星奧雲費莉（Olwen Fouere）演出，卻因劇本太爛，影迷期望像《未來戰士2》的女英雄莎拉康納並未出現，莎莉甫登場即命喪面皮人手下，如此反高潮的安排，實在令人難以置信。

片尾有彩蛋片段

除了超級英雄片外，原來《德州電鋸殺人狂2022》亦有片尾彩蛋片段，在短短幾秒的畫面，手執電鋸的面皮人緩緩步向農莊，熟悉本系列的粉絲都知，這裏正是首集《德州電鋸殺人狂》曾經出現的面皮人老家，亦即他跟爺爺和兩兄弟同住的地方，編劇似在暗示他將重新面對家人，然後一同開創「電影宇宙」，為開拍全新系列埋下伏線。