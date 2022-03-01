《魷魚遊戲》奪美國演員公會3獎 韓劇新紀錄 李政宰膺視帝 鄭浩妍封后爆喊

《心之旋律》膺整體演出獎，片中的一家四口除了愛美莉鍾斯（右二），其餘都是聽障演員，包括贏得最佳男配角的賽高素（左一）。（路透社）

【明報專訊】被視為奧斯卡得獎指標的第28屆美國演員公會頒獎禮（SAG）昨日在加州舉行，去年熱爆全球的Netflix韓劇《魷魚遊戲》成為大贏家，李政宰及鄭浩妍分別贏得最佳戲劇男女主角獎，不單首次由韓星稱帝封后，《魷魚遊戲》更成為SAG史上首齣非英語劇奪得最佳特技整體演出獎，刷新多項紀錄。繼金球獎後，《黑超特警組》韋史密夫（Will Smith）亦憑傳記片《王者世家》首奪SAG影帝，《神聖電視台》謝茜嘉翠絲頓則爆冷封后，同樣為進軍奧斯卡注入強心針。

獲4項提名的《魷魚遊戲》，由導演黃東赫率領主角李政宰、鄭浩妍、朴海秀、金姝怜及印度演員Anupam Tripathi踏上紅地氈，結果贏得電視劇最佳戲劇男女主角等3獎，但最佳整體演出獎不敵《傳媒家族繼承人》。首度提名即獲獎的李政宰領獎時表現興奮，「我的天，非常多謝！這是發生在我身上的超級大事，雖然我已寫好致謝辭，恐怕已無法全部讀出，最重要的是多謝所有支持《魷魚遊戲》的粉絲和團隊」。

《心之旋律》奪電影整體演出獎

首次拍劇的鄭浩妍一擊即中，力壓《晨早直播室》珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）及麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon）等荷李活女星封視后，她激動爆喊，「過去我一直以觀眾身分欣賞你們演出，令我夢想有日能夠像你們一樣演戲，如今可以同台，實在深感榮幸」，最後她逐一呼叫《魷魚遊戲》拍檔名字，分享得獎喜悅。鄭浩妍首奪SAG視后，曾拍《回答吧！1988》的男友李東輝隨即透過社交媒體道賀，上載她戴上巨型金牌的加工照片。另外，李政宰及鄭浩妍早前簽約美國經理人公司CAA，跟湯漢斯（Tom Hanks）及畢彼特（Brad Pitt）等巨星同門，如今揚威SAG，正好為日後到美國發展打響頭炮。

電影方面，改編法國片《閃亮的歌聲》的《心之旋律》，贏得整體演出獎，講述一家四口父母兒子俱失聰，女兒是家中對外溝通支柱，卻愛上唱歌的故事，片中扮演爸爸Frank的賽高素（Troy Kotsur）亦獲頒最佳男配角，是首次有聽障演員贏得SAG整體演出獎。

韋史密夫謝茜嘉封電影帝后

韋史密夫與謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain）分別憑《王者世家》及《神聖電視台》，同樣首次登上SAG影帝和影后寶座。前者飾演網球名將「大細威」威廉絲姐妹的父親，致謝時不忘感激對方支持，「當收到你們來電表示欣賞此片，實在非常感恩。能夠把你們的故事與世人分享，是我最大的榮幸」。韋史密夫擊敗《犬山記》班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）、《馬克白》丹素華盛頓（Denzel Washington）等稱帝，他事後稱丹素主動上前擁抱道賀，「我們相識多年，一直視他為良師，我獲獎他也高興，並跟我說『這是你的時代』」。相比韋史密夫勝券在握，謝茜嘉翠絲頓表現驚訝，當得悉擊敗《GUCCI名門望族》Lady Gaga、《成為里卡多之路》妮歌潔曼（Nicole Kidman）等強勁對手而封后，忍不住說「真是意外」。她在戲中飾演支持性小眾LGBTQ的女傳道人Tammy Faye，自言為拍此片，籌備超過10年，「希望本片能夠令Tammy感到驕傲」。