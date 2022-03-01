米高基頓排隊如廁險失視帝

【明報專訊】繼金球獎後，《飛鳥俠》70歲男星米高基頓（Michael Keaton）再憑Disney+劇集《毒癮》贏得SAG迷你影集最佳男主角，擔任頒獎嘉賓的《永恆族》女星莎瑪希恩（Salma Hayek）宣讀得獎名單後，過了半分鐘仍然無人上台領獎，她忍不住大叫：「米高在哪裏？不要跟我開玩笑，我很驚，你快現身吧！」最後米高終於上台，笑着解釋，「對不起，男廁排長龍」。逗得全場大笑。

《毒癮》改編自真人真事，講述美國政府花上超過20年時間，終於把生產鴉片類止痛藥物的大型藥廠告上法庭。米高基頓飾演山區醫生，救人之餘也染上藥癮。他在致謝辭時特別提到因吸毒過量致死的外甥，強調發生在後者身上的意外，是他答應拍攝此劇的主因。

至於另一金球獎視帝、AppleTV+劇集《乜都得教練》積遜蘇迪堅斯（Jason Sudeikis），亦順利贏得SAG喜劇最佳男主角，此劇兼獲最佳整體演出獎，但他未有親自到場，改以視像會議方式致謝，「感謝在我身邊的《乜都得教練》台前幕後，他們都是我的家人，同時多謝我的前度奧莉菲亞維特（Olivia Wilde）和兩名子女」。

《職業槍手》金球獎視后珍施瑪（Jean Smart）首次贏得SAG喜劇最佳女主角，同樣把得獎榮譽跟兩名兒子分享，又祝願世界和平。