無綫延長停工 獨《開心速遞》開廠 戴祖儀馮盈盈傳相繼染疫

【明報專訊】無綫日前有藝人及劇組人員染疫，立即宣布所有劇組全面停工，多部拍攝中劇集受影響。據稱無綫最初暫定停工5日，至今日（3月1日）復工，昨日有消息指原本今日率先獲解禁開工有《愛．回家之開心速遞》、《法言人》及《輕‧功 》，但後兩部劇又突然煞停，取消拍攝通告，跟其他劇集將延長停工至3月7日。由於《開心速遞》一星期播七晚，雖然有存貨，但不能停工太久，所以會有限度復工。昨日傳無綫延長停工，因再有戴祖儀與馮盈盈等藝人疑染疫。

娛樂組

無綫上周四（24日）爆出羅樂林、周嘉洛及有劇組人員快速檢測呈陽性，之後又傳還有其他職藝員疑染疫，無綫立即叫停所有拍攝中劇集，除《回歸》、《曙光》及《法言人》外，還有《隱門》、《破毒強人》、《輕．功》及《愛．回家之開心速遞》。有指預計停工5日，相關地方消毒後至今日可復工，昨有消息指《輕‧功 》、《法言人》及《開心速遞》今日率先復工，但之後無綫突然通知劇組要延長停工至3月7日，只有《愛．回家之開心速遞》可開工。

居家休養 戴祖儀：身體幾好

無綫延長停工，傳因再有藝人染疫，包括馮盈盈與戴祖儀，後者伙拍周嘉洛拍《回歸》、《曙光》。

戴祖儀回覆傳媒稱不回應，只透露正在家休養，身體幾好，並暫停拍《學是疫學非》。對於大部分劇組延長停工一事，無綫方面回覆：「無綫電視一直肩負社會責任，自疫情發生至今，香港情况急劇惡化，本台各部門主管定下多項『應急抗疫措施』，並配合衛生防護中心及政府各部門最新指引，負起抗疫為主體的營運責任，以確保廣播流程不受影響；為保障職藝員同事安全及避免社區交叉傳播，電視城日前已徹底消毒、深層清潔，確保在絕對安全情况下才恢復拍攝。」

風頭火勢 黎耀祥留家煮飯仔

《輕‧功 》男主角黎耀祥接受《明報》訪問，他稱原定今日拍外景，但昨日收到通知叫停，「暫時停一個禮拜，看情况再決定，現在風頭火勢，疫情周圍都係，到不同地方拍攝外景都有危險，所以這個安排都好好。部劇推遲少少影響不大，我現在多數留家煮飯仔，好少出街」。

馬國明林夏薇等公司安排

《法言人》主角馬國明說：「原本收到通告，下午又話取消，其實一切都是等公司安排，劇組覺得何時可以開工，我們便開工。」同劇林夏薇說：「要再等公司安排，還未復工，未有確實時間，希望大家身體健康。」

《回歸》、《曙光》男主角郭晉安一直收不到通告開工，也不知停到何時，「政府也表明疫情蔓延已遠超能力控制範圍，其實公司都是為員工安全，我覺得好好！屋企有小朋友，當然以他們健康為重」。同劇女主角陳煒說：「看到確診數字每日以萬計飈升都好擔心，停多幾日，再看看情况，我覺得會安全一點。」

郭晉安陳豪支持公司決定

《破毒強人》男主角陳豪支持公司決定，「暫緩工作待情况穩定後再開工，能有效阻止交叉感染；在這非常時期減少人與人接觸，攜手抗疫」。

許家傑：檢測無問題才入廠

《開心速遞》有限度開工，監製林建祥向傳媒表示會盡量減少拍攝人數及場次。飾演「送水輝」的許家傑今日開工，跟「大小姐」林淑敏拍攝停廠前的戲分。許家傑表示會做足預防措施，埋位先除口罩，他已接種3針疫苗，公司會安排快速檢測包在開工前檢測，無問題才入廠。呂慧儀暫未收到通告開工，「現在每天做快速檢測，工作等公司安排」。除無綫外，傳姜濤、呂爵安等演出的ViuTV新劇《季前賽》，亦因疫情嚴峻會停工三星期。