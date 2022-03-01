江海迦紅館演唱會二度取消

【明報專訊】江海迦（AGA）原定上月底舉行兩場紅館演唱會，受第五波疫情影響再度延期。昨日她所屬的環球唱片宣布AGA紅館演唱會取消：「鑑於新冠疫情持續，為配合香港特區政府的防疫措施，以及保障樂迷健康，原定於2022年1月29及30日於紅館舉行的《AGA Gaia Live》演唱會宣布取消。主辦方現正努力協調各關連單位，作出可行的退票安排，所有已購票之觀眾（包括尚未取票之觀眾），敬請留意月內公布跟進退票事宜；已取門票觀眾，請保留完整門票作退票之用。」環球提到與演出場地為延期安排，經過多次磋商及協調，但疫情日趨嚴峻，無奈決定取消。

其實AGA原定2020年4月舉行首個紅館演唱會，無奈因疫情取消；至今年1月底捲土重來，又遇上第五波疫情，最終再一次宣布取消。

AGA：首要確保健康安全

AGA亦在社交網宣布演唱會取消的消息，「在這個逆境，大家的首要事也是確保健康、安全，感激大家連日來的鼓勵和支持。我相信總有一天，會再次送上這一個演唱會給我的觀眾！買了飛的觀眾朋友們，可以保留門票，退票及相關安排稍後於環球唱片社交平台公布，請留意。再次衷心感謝各位支持！願各位身體健康，一起加油」。

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