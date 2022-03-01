告別舊居 林盛斌疫市搬大屋

林盛斌昨日上載九龍塘3層獨立屋的照片，寫道：「拜拜，多謝你呢3年為我哋遮風擋雨。」（網上圖片）

【明報專訊】林盛斌（Bob）向來顧家又勤力，吸金力強，被封「隱形富豪」。他跟太太及4子女租住九龍塘的3層獨立屋。

昨日Bob在社交網透露搬屋，他上載獨立屋外貌照片，寫道：「拜拜，多謝你呢3年為我哋遮風擋雨。」很多網民留言恭喜他又搬大屋，有說：「Bob爺勁，呢個時勢再搬大屋。」

積極開拓新事業

疫情下Bob仍有很多新計劃，日前透露跟朋友合作開便利店，因而被指是逆市奇葩。Bob接受《明報》訪問，說因舊屋租約完，搵到同區附近適合的新屋，所以轉新環境。提到現今疫情嚴峻，世界亦有很多不開心消息，他未受影響，反而積極開拓新事業。Bob表示最重要是用什麼心態及角度看事物，無論外面環境如何，日子一樣要過，他反而會去想，是一個好好的機會去開拓多些新事業。

前景不明要不斷進步

他舉例早前全個廣告行業都幾乎沒有生意的情况下，他搵朋友教公司前線同事如何做銷售，他說：「上完堂後，我的同事即刻運用學到的技巧，簽了幾張新單回來。所以就算前景幾不明朗，都要每日搵機會不斷進步。」過去兩三年疫情令他深深明白到，不可以靠單一工作收入維持生活，一定要有多渠道收入來源。

至於他的收入在疫情下有好大影響，活動取消，他更加要裝備自己，了解多些世界發生的新事物。正如他與朋友合作投資一間專門幫人做NFT的公司，由策劃、設計、宣傳、上架及銷售，一站式服務。他跟朋友傾談時了解到，便利店的生意無論在社會運動或疫情下都影響不大，經過觀察及深入了解，他決定投資成為合伙人，希望開更多分店。

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