「梅艷芳」王丹妮陳禛齊角逐最佳電影角色獎 四哥謝霆鋒「父子檔」夾擊林家棟

【明報專訊】香港電影編劇家協會昨日公布「2021年度最佳電影角色獎」入圍名單，並於4月初公布結果。85歲謝賢（四哥）早前憑《殺出個黃昏》奪得香港電影評論學會大獎最佳男演員先拔頭籌，今次他與《怒火》謝霆鋒「父子檔」雙雙入圍，夾擊《手捲煙》的林家棟。林家棟憑《殺出個黃昏》角逐「年度推薦劇本獎」。影壇生力軍王丹妮和劉雅瑟繼入圍金像獎爭影后，今次憑《梅艷芳》、《智齒》獲提名，戰况激烈。

記者：鍾一虹

大會自2002年起，每年都會頒發兩個「年度推薦劇本獎」，今年已是第20屆。3年前再增設「年度最佳電影角色獎」，表揚創作角色的編劇和演活角色之演員，獎項以「創造人物」為出發點，不同演員飾演同一角色會同時獲提名。「2021年度最佳電影角色獎」原訂只有5個提名，最後因有同票情况，變成八大角色入圍競逐殊榮。

謝賢林家棟競爭激烈

謝賢與劉雅瑟分別以《殺出個黃昏》和《智齒》，今年1月獲香港電影評論學會選為最佳男演員及女演員，又入圍第40屆香港電影金像獎爭奪影帝影后獎，謝賢對手林家棟憑《手捲煙》及《智齒》在金像獎叫兩飛。他們再攻入香港電影編劇家協會爭「2021年度最佳電影角色獎」。

除謝賢及林耀聲在《殺出個黃昏》演同一角色田立秋入圍，還有《怒火》謝霆鋒的角色邱剛敖，林家棟《手捲煙》演關超、吳鎮宇《濁水漂流》的角色何奇輝，吳彥祖在《除暴》中飾演的張隼，以及梁仲恆、馮皓揚與蔡天諾於《媽媽的神奇小子》演蘇棒偉，王丹妮與陳禛在《梅艷芳》同演梅艷芳。

王丹妮幸運獲提名

吳鎮宇獲悉提名表示：「多謝大家。」王丹妮感到幸福和幸運，「多謝每名投票給『梅艷芳』這個角色的人，這個提名對我這新演員來說，是莫大的鼓勵，我會保持初心、謙卑態度去學習，希望成為更好的演員」。馮皓揚也開心演出受大家喜歡，未來會繼續努力。

英皇高層霍汶希代表謝霆鋒多謝大會和評審，「《怒火》是近年難得一見的香港動作劇情電影，多謝大家喜歡邱剛敖這個角色」。

《神奇小子》編劇讚演員演活蘇樺偉

《梅艷芳》編劇吳煒倫表示：「『梅艷芳』並非一個創作出來的角色，但能入圍都覺得奇妙，相信是這劇本最重要的地方。」《媽媽的神奇小子》導演與編劇尹志文好開心得到提名，「由構思到電影面世差不多10年，能夠將蘇樺偉的人生成就和正能量，透過電影帶給觀眾，已覺感恩。希望他的故事可以鼓舞更多觀眾，亦慶幸這個電影遇上幾個演員付出努力飾演蘇樺偉，希望繼續支持呢班新一代香港演員」。