與林淑敏復工拍《開心速遞》 許家傑返電視城高度戒備防疫

【明報專訊】本港疫情嚴峻，無綫將軍澳電視城近日惹爆疫恐慌，胡定欣、羅樂林、周嘉洛、戴祖儀及馮盈盈等藝人相繼染疫，亦有劇組人員中招。無綫日前叫停所有拍攝中劇集，電視城徹底消毒及清潔，劇組要延長停工至3月7日。不過處境劇《愛‧回家之開心速遞》昨天率先恢復拍攝，劇中飾演「大小姐」的林淑敏與「送水輝」許家傑返電視城時都做足防疫措施，避免中招。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

林淑敏與許家傑昨日復工拍攝《愛‧回家之開心速遞》，兩人近中午12時分別駕車返回將軍澳電視城，臨入閘前均向在場傳媒打招呼，他們在門外通過保安探熱才能入閘。當中許家傑戴兩個口罩，高度戒備。

幕後同事與朋友相繼中招

許家傑接受《明報》訪問時稱，不止公司藝人確診，幕後同事及身邊的朋友都相繼中招，見到超級市場的食物被掃光，心情都會緊張，「不過香港是個安全地方，大家應該繼續保持警惕，更需要謹慎面對疫情。我和《開心速遞》的演員，會繼續將開心傳遞給港人，希望成為大家的精神食糧，這是我們其中一個可做的事」。

電視城廠房冷清「始終是個難關」

本地確診數字飈升，許家傑表示有加強防疫，「休息充足、多飲水，保持足夠低抗力，這樣對我來講最緊要。開工時，只會roll機前一刻才除口罩。餐廳沒有堂食，幸好自己有車，會在車內用餐」。談到其他劇組仍然停工？許家傑稱經過其他廠都沒有人，環境很冷清，他說：「不過非常時期要用非常方法，始終是個難關，暫時減少人群聚集，會比較好一點。」

蔡康年開工備快測包搓手液

蔡康年於上午11時錄影完節目《創富坊》，揸車離開電視城。他受訪時表示睇新聞知道有數名藝人確診，自己會做足防疫措施，開工時沒有太擔心。

蔡康年說：「已接種3針疫苗，而且節目得我一個做主持，會自己化妝才返公司，拍攝期間罩不離口，亦不會在公司堂食，只買外賣帶走」。他展示隨身備有搓手液和快速測試套裝，「因為有些朋友買不到快測包，所以我帶在身邊，有需要就分享給別人」。

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