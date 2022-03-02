港疫情嚴峻上映無期 《神探大戰》4月內地率先開畫

【明報專訊】韋家輝執導，劉青雲、林峯及蔡卓妍主演的電影《神探大戰》於2018年開鏡拍攝，但遲遲未公布映期，昨日英皇電影宣布電影將於4月2日在內地率先上畫。香港方面，由於第五波疫情嚴峻，政府收緊防疫措施，戲院關閉，未能同步上映，有待疫情穩定，戲院重開才能決定。

英皇電影釋出最新海報，滿臉鬍鬚的劉青雲坐在正中，背後的牆上、寫字枱甚至紙皮，都寫滿查案細節，當中寫上德國哲學家尼采在《善惡的彼岸︰一個未來哲學的序曲》（Beyond Good and Evil: Prelude to a Philosophy of the Future）的名句︰「 與怪物戰鬥，小心自己成為怪物」。

三方「神探」為正義大戰

《神探大戰》講述香港接連出現多宗殘忍至極的兇殺案，死者全是逍遙法外的嫌疑犯，兇手自稱「神探」，以私刑執法。警方立即傾盡隊中的神探，成立專案組迎戰。精神病患者李俊（劉青雲飾）發病前是警隊的王牌，當年外號就是「神探」，如今淪落街頭。李俊為了證明自己不是瘋子是神探，加入戰團，跳進狂徒的佈局，必須跟時間競賽，破盡舊案新案，才能將殺人「神探」緝拿歸案。三方「神探」都為了自己的正義展開大戰。

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