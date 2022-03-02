李英愛Yoshiki各捐68萬支援烏克蘭 《蝙蝠俠》撤檔抵制俄羅斯

烏克蘭駐韓大使透過社交媒體展示李英愛（圓圖）捐出的1億韓圜支票和慰問烏克蘭人的公開信。

【明報專訊】俄羅斯入侵烏克蘭後，美國與歐盟的制裁行動升級，演藝界亦紛紛表態，「奇異博士」班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）前日出席荷李活名留星光大道儀式時，趁機慰問烏克蘭民眾並呼籲世人伸出援手；《大長今》李英愛及日本樂隊X-Japan主將Yoshiki分別捐出約68萬港元，為烏克蘭難民提供人道援助；各大電影公司亦加入抵制俄羅斯行列，先後撤回《蝙蝠俠》、《魔比煞》及《熊抱青春記》映期以示抗議。

日前失落美國演員公會（SAG）影帝殊榮的《犬山記》班尼狄甘柏貝治，前日在愛妻蘇菲亨達（Sophie Hunter）、Marvel電影公司總裁奇雲費治（Kevin Feige）及《星球大戰：原力覺醒》導演J.J.艾布斯（J.J. Abrams）等親友見證下，出席名留荷李活星光大道儀式，他致辭時先悼念去年患癌病逝的同母異父姐姐，再提到俄羅斯入侵烏克蘭，藉此向後者表示慰問。

班尼狄籲行動支持烏克蘭

班尼狄說：「我支持烏克蘭人民及反對盜賊統治的俄羅斯民眾，更重要的是我們應立即行動，大家可以登入所屬地區的領事館網站，看看我們可以為烏克蘭人做些什麼。」班尼狄續說：「我們已經無路可退，亦無暇偷懶或逃避，大家可以支持人權組織，或向你們的政客施壓，今日就開始行動吧。」

除了班尼狄外，演藝同業亦各師各法，繼歐洲歌唱大賽（Eurovision）早前宣布禁止俄國人報名參加後，迪士尼電影公司昨日亦採取實際行動，把原定3月10日在俄羅斯上映的彼思動畫《熊抱青春記》（Turning Red）撤檔，其他電影如《奇異博士2：失控多重宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）及《光年正傳》（Lightyear）會否加入抵制，需視乎俄軍行動何時結束。另一方面，迪士尼亦會跟非政府組織合作，為烏克蘭難民提供人道支援。

製作費高達2億美元（約15.6億港元）的華納電影公司新片《蝙蝠俠》（The Batman），以及索尼電影公司發行的《魔比煞》（Morbius）亦抽起俄羅斯映期。俄羅斯是荷李活的重要市場之一，《蜘蛛俠：不戰無歸》去年在當地票房收逾4400萬美元（約3.4億港元），《毒魔：血戰大屠殺》當地收3200萬美元（約2.5 億港元），更成為美國以外最大票倉。如今為了政治表態，各大電影公司只好暫時把生意放下。

樂隊歌手紛紛煞停俄國演出

4月揭幕的威尼斯雙年展亦加入杯葛行列，將關閉俄羅斯展館。不過，8月在瑞士舉行的盧卡諾影展則不受影響，「我們支持表達的自由」。

除了影視界外，歐美樂壇亦高舉反俄旗幟，繼美國搖滾樂隊Green Day日前宣布取消俄羅斯演唱會後，英國男團One Direction成員Louis Tomlinson、男歌手Yungblud、美國搖滾樂隊The Killers及三人組合AJR等亦紛紛煞停俄國演出。

亞洲方面，韓劇《神探具景伊》女星李英愛及日本樂隊X-Japan主將Yoshiki分別宣布捐出1億韓圜和1000萬日圓（約68萬港元），作為支援烏克蘭難民的人道經費；李英愛撰文為烏克蘭人打氣，「作為一個老兵的家庭成員，我深明戰爭的殘酷，祝願你們平安，不要放棄希望和勇氣」。