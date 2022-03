李英愛Yoshiki各捐68萬支援烏克蘭 《蝙蝠俠》撤檔抵制俄羅斯

next

【明報專訊】俄羅斯入侵烏克蘭後,美國與歐盟的制裁行動升級,演藝界亦紛紛表態,「奇異博士」班尼狄甘柏貝治(Benedict Cumberbatch)前日出席荷李活名留星光大道儀式時,趁機慰問烏克蘭民眾並呼籲世人伸出援手;《大長今》李英愛及日本樂隊X-Japan主將Yoshiki分別捐出約68萬港元,為烏克蘭難民提供人道援助;各大電影公司亦加入抵制俄羅斯行列,先後撤回《蝙蝠俠》、《魔比煞》及《熊抱青春記》映期以示抗議。

日前失落美國演員公會(SAG)影帝殊榮的《犬山記》班尼狄甘柏貝治,前日在愛妻蘇菲亨達(Sophie Hunter)、Marvel電影公司總裁奇雲費治(Kevin Feige)及《星球大戰:原力覺醒》導演J.J.艾布斯(J.J. Abrams)等親友見證下,出席名留荷李活星光大道儀式,他致辭時先悼念去年患癌病逝的同母異父姐姐,再提到俄羅斯入侵烏克蘭,藉此向後者表示慰問。

班尼狄籲行動支持烏克蘭

班尼狄說:「我支持烏克蘭人民及反對盜賊統治的俄羅斯民眾,更重要的是我們應立即行動,大家可以登入所屬地區的領事館網站,看看我們可以為烏克蘭人做些什麼。」班尼狄續說:「我們已經無路可退,亦無暇偷懶或逃避,大家可以支持人權組織,或向你們的政客施壓,今日就開始行動吧。」

除了班尼狄外,演藝同業亦各師各法,繼歐洲歌唱大賽(Eurovision)早前宣布禁止俄國人報名參加後,迪士尼電影公司昨日亦採取實際行動,把原定3月10日在俄羅斯上映的彼思動畫《熊抱青春記》(Turning Red)撤檔,其他電影如《奇異博士2:失控多重宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)及《光年正傳》(Lightyear)會否加入抵制,需視乎俄軍行動何時結束。另一方面,迪士尼亦會跟非政府組織合作,為烏克蘭難民提供人道支援。

製作費高達2億美元(約15.6億港元)的華納電影公司新片《蝙蝠俠》(The Batman),以及索尼電影公司發行的《魔比煞》(Morbius)亦抽起俄羅斯映期。俄羅斯是荷李活的重要市場之一,《蜘蛛俠:不戰無歸》去年在當地票房收逾4400萬美元(約3.4億港元),《毒魔:血戰大屠殺》當地收3200萬美元(約2.5 億港元),更成為美國以外最大票倉。如今為了政治表態,各大電影公司只好暫時把生意放下。

樂隊歌手紛紛煞停俄國演出

4月揭幕的威尼斯雙年展亦加入杯葛行列,將關閉俄羅斯展館。不過,8月在瑞士舉行的盧卡諾影展則不受影響,「我們支持表達的自由」。

除了影視界外,歐美樂壇亦高舉反俄旗幟,繼美國搖滾樂隊Green Day日前宣布取消俄羅斯演唱會後,英國男團One Direction成員Louis Tomlinson、男歌手Yungblud、美國搖滾樂隊The Killers及三人組合AJR等亦紛紛煞停俄國演出。

亞洲方面,韓劇《神探具景伊》女星李英愛及日本樂隊X-Japan主將Yoshiki分別宣布捐出1億韓圜和1000萬日圓(約68萬港元),作為支援烏克蘭難民的人道經費;李英愛撰文為烏克蘭人打氣,「作為一個老兵的家庭成員,我深明戰爭的殘酷,祝願你們平安,不要放棄希望和勇氣」。