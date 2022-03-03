瞞患肺癌兩年 暴瘦稱減肥 祝文君夢中離世 終年55歲

【明報專訊】無綫藝員祝文君2月28日因肺癌離世，終年55歲。消息指祝文君在家睡夢中離世，家人陪伴在側。據知祝文君患病兩年，沒有對外公開病情，一直努力對抗癌魔及繼續工作，故傳出她離世的消息後，不少圈中好友及曾與她共事的同事均感愕然及難過。祝文君1月28日於社交平台發的最後一個帖文，上載她種植的羽衣甘藍照片，留言︰「我種的一枝獨秀『羽衣甘藍』，牛年跟它說聲拜拜，虎年它會否重生？期待。」遺憾踏入虎年不久，祝文君不敵癌魔病逝，令人惋惜。

祝文君在無綫工作逾30年，去年11月獲頒發30年長期服務獎金牌，表揚她敬業樂業精神。無綫昨日發文表示對祝文君離世深表惋惜，向其家人致以深切慰問，並會提供適切協助。無綫助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲稱讚祝文君是生命戰士，「文君很樂觀和努力面對病情，不想別人為她擔心。她喜歡工作及與公司同事開開心心活到最後，從不會埋怨辛苦，是一名真正的生命戰士。」

去年見面 黃澤鋒不覺有病

祝文君生前是藝進同學會永遠榮譽會長，同是會友的鄧英敏與黃澤鋒不知祝文君患癌病。由《城巿追擊》開始與祝文君合作的黃澤鋒接受《明報》訪問，嘆息說：「與祝文君相識數十載，大家同是藝進會委員，因此不時見面，去年曾合作劇集《拳王》，最後一次見她是去年12月30日在藝進會會慶上，雖然她身形消瘦，但完全不似有病，她未有提過自己患病，後來從其他會長口中才知她患肺癌已經兩年。」鄧英敏稱祝文君離世時一直有家人陪伴，是「沒有痛苦中悄悄走完了她一生」。

吳麗珠曾轉贈標靶藥

劉錫賢收到好友祝文君死訊後感愕然，表示去年11月在朋友生日宴上與對方合作做司儀，當時不覺有異樣。曾有朋友奇怪祝文君為何瘦了那麼多，對方只回應是減肥。與祝文君相識10幾年，曾一起到外地登台表演的麥德羅傷心表示，「近月曾在朋友的晚會上見過祝文君，她仍然精靈活潑，沒想到會那麼快離去，令人惋惜，希望她一路好走」。

吳麗珠3個月前曾與祝文君一起擔任司儀，她說：「見她消瘦了，戴了帽，但她說正在減肥。去年有朋友患癌離世，留下一些標靶和護肝藥，我放上群組看有沒有人需要，文君說有人需要，但不知她有病。」

圈中好友發文悼念

曾跟祝文君合作過的藝人均在社交平台留言悼念，趙學而與祝文君是1989年無綫第三期藝員進修班同學，及後一起加入《娛樂新聞眼》做主持，學而在社交網貼合照，寫上：「原來已經差不多十年，爽快硬淨嘅同學，一路好走。」

身在英國的林子博也在社交網發文悼念，「文君，一路走好！當年大家打對台，我《今日睇真D》，你《城市追擊》！真懷念我哋經常『咪撞咪』『格劍』嘅日子。最後大家做埋同事，雖然公司冇乜合作，但有時你都會搵我出去做show唱吓歌，多謝你！永遠記得你嘅歌聲，笑聲」。

杜大偉未能接受師姐離世

跟祝文君合作遺作無綫劇集《痞子殿下》的蔡國威和邵音音分別留言，蔡國威寫道：「文君，一路好走。人生無常，猶記得去年中一起拍攝《痞子殿下》，年尾公司盆菜宴還同枱一起歡度……而你一直參與很多慈善工作，不遺餘力，堅強正面，很值得我們學習。懷念你，願你安息，願你家人節哀」。邵音音說：「港澳戲劇總會理事祝文君小姐，再見了！來世我們再作姐妹！」

祝文君在《愛‧回家之開心速遞》中飾演熊樹根（劉丹飾）亡妻，飾演熊樹根女兒熊若水的呂慧儀說︰「so sudden……she is a very good person.（很突然，她是個很好的人。）」杜大偉留言表示︰「我未接受到。」並說：「記得當年在內地毫無人脈，是你帶我北上登台，才能打開大陸市場，多年來每次大大小小的活動都會帶埋我參與，又會經常問候我和家人，你是個好有心又好照顧後輩的好好師姐，有幸曾經與你共事是我的福氣，知道你安詳地從睡夢中離開，沒有痛苦中悄悄走過一生感安慰，但師弟需要時間消化，因為突然得實在接受唔到，文君師姐，一路走好！」

娛樂組