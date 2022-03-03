口齒伶俐獲垂青 客串《食神》訪問周星馳

【明報專訊】祝文君曾任職銀行職員，1980年代加入邵氏藝員訓練班，1989年參加《歡樂今宵》歌唱比賽獲獎後，再報讀無綫第三期藝員進修班。1990年9月加入無綫，口齒伶俐的她在無綫主持許多節目，包括《香港早晨》、《娛樂新聞眼》及《都市閒情》等，當中擔任《城市追擊》主持深入民心，連周星馳（星爺）的電影《食神》也找祝文君客串主持一角。

城城承諾結婚全港派利市成佳話

1994年，29歲郭富城（城城）接受祝文君訪問，被問到幾時派利市，城城稱還未結婚，結婚一定派利市，全港市民都有份。故城城2017年和方媛結婚被翻舊帳，叫城城「找數」，成為一時佳話。

遺作《痞子殿下》未播映

除主持外，祝文君參與演出多齣劇集，包括《壹號皇庭II》、《律政新人王》、《我的野蠻奶奶》、《鐵馬尋橋》、及《拳王》等，飾演三姑六婆及師奶角色，維肖維妙，令人印象深刻，遺作是尚未播映的《痞子殿下》。

熱愛行山 孖發哥組行山團

祝文君為藝進同學會的永遠榮譽會長，1992年跟周潤發（發哥）等藝進同學會成員一起演出舞台劇《皮草店的春光》，熱愛行山的她，近年不時和發哥發起行山團，亦會在社交平台分享行山及接觸大自然的喜樂。

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