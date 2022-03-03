《東張》外景主持游茛維傳確診 Patrick Sir做足防疫如常開工

【明報專訊】無綫近日有多名藝人先後確診，包括周嘉洛、羅樂林、馮盈盈、戴祖儀及胡定欣等。昨日再傳出《東張西望》外景主持游茛維（一蚊Joe）及兩名導演中招。

《東張》廠景主持林溥來（Patrick Sir）昨晚如常回電視城開工，他接受《明報》訪問時表示有收到風，但沒特意問一蚊Joe，「我諗傳得都應該是了吧。他們做外景的確是很危險，我們平時行街都擔心，何况他們要走近人前遞咪，有些受訪者的衛生意識未必太好，所以有一定風險。但知他們疫下都有做足防疫措施和定期檢測，現在會盡量減少街訪」。Patrick Sir直認無得話擔不擔心，有時未必關工作事，可能在家都會中招，所以將防疫措施盡量做到最好便可，並稱現時配合公司要求每日一快檢，確保無感染才開工。

何沛珈戴面罩出外採訪

同屬《東張》外景主持的何沛珈表示最近沒跟對方接觸，平時主持都各自出外工作，大家很少接觸。問她經常要在前線採訪，會否很擔心？何沛珈表示出外景會戴面罩，以及使用合適的口罩，「我應該不會戴兩個口罩，對我來說有點焗，但會勤力換。或盡量不坐crew車，自己駕車，盡量小心」。

另一廠景主持陳庭欣表示，「I'm ok，我無跟他做主持」。並稱表哥和身邊有朋友確診，她最擔心是老人家中招。

娛樂組