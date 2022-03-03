After Class成員推舉炎明熹做隊長

【明報專訊】「聲夢小花」炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）組成的女子組合After Class，日前接受鄭裕玲（Do姐）主持的電台節目《口水多過浪花》訪問。她們被Do姐問到懶不懶時，Gigi自爆是懶蟲轉世，如果現在仍未找到目標，應該是一個頹廢和有拖延症候群的人，並笑言：「都要視乎情况，如果不是因為某些原因要做，或者不是我所喜愛做的事情，我一定不想動，跟懶蟲一樣躺着，除了去洗手間和吃東西。」

隊員關係和諧不鬧交

談到After Class隊名由來，她們透露是經理人改的，因為成日要等她們放學才能聚在一起。至於隊長一職，Windy稱雖然官方無講，但她們私下覺得應由Gigi擔任。Gigi說：「4個成員各自有擅長之處，所以大家都是隊長，Yumi擅長跳舞，她是跳舞方面的隊長。」

問到誰是隊中「顏值」代表？她們笑稱大家都是。Chantel表示成員間關係和諧，聚在一起會很嘈吵，但絕不鬧交，大家非常friend。談到她和Yumi給人感覺較熱情，兩人笑稱因大家都是癲癲哋。她們期待After Class將來推出多些不同風格的歌曲，讓大家見到她們更多的可能性，並希望可舉行演唱會。

記者：陳釗