導演麥維斯染疫缺席紐約首映 《蝙蝠俠》被指暗黑似《七宗罪》

【明報專訊】周五（4日）在美國上映的《蝙蝠俠》（Batman），前晚在紐約舉行首映禮，主角羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、素兒卡維斯（Zoe Kravitz）等空群而出，導演麥維斯（Matt Reeves）因染疫被迫缺席，拍片表示傷心及失望。《蝙》片雖然片長176分鐘，但首輪影評普遍讚好，除預計首周末可收1億美元或以上外，影評稱此片比過往任何版本的《蝙蝠俠》更暗黑，而且似《七宗罪》等犯罪片經典，被看好有機會問鼎明年的奧斯卡金像獎。

《蝙蝠俠》前晚在紐約舉行首映禮，當介紹一衆主角出場後，大會播出導演麥維斯的視像連線，他稱早前四處宣傳《蝙》片，已接種3劑疫苗的他染疫，「好消息是我很健康，沒有大礙，但不能跟你們在一起，對我來說很傷心的，因此片對我意義重大，是歷經5年的旅程，能跟你們分享這部電影，實在很興奮」。麥維斯其後又多謝台前幕後，稱讚他們是其合作過最好的劇組，又搞笑說，「很想逐一多謝你們，但有人告訴我此片相當長」。

《蝙蝠俠》片長近3小時，據業內分析，預計首周末3天可收1億至1.25億美元；事實上首輪影評對此片評價不俗，雖然稱比過往任何《蝙蝠俠》系列都要暗黑，但不止一篇影評指拍過《猿人爭霸戰》系列的麥維斯，把《蝙蝠俠》拍得像《七宗罪》般的懸疑罪案電影。基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《蝙蝠俠—黑夜之神》，希夫烈達（Heath Ledger）又憑「小丑」一角獲頒最佳男配角，更讓新版《蝙蝠俠》被看好可問鼎明年的奧斯卡。網站Vulture的影評指新版《蝙蝠俠》除了比基斯杜化路蘭的版本更暗黑外，《陽光小小姐》保羅丹奴（Paul Dano）扮演的「謎語人」，作惡的可怕程度媲美希夫烈達飾演的「小丑」。

《蝙蝠俠》講述布斯韋恩化身蝙蝠俠打擊葛咸城罪行，兩年間已深入黑暗犯罪世界，並與最信任的管家阿福及警長占士哥頓合作無間；神秘連環殺手以精英分子為目標，城中人心惶惶，蝙蝠俠出手追查，各種線索將他引領到葛咸城的地下世界，更與貓女、企鵝人、羅馬人及謎語人正面交鋒，他必須與新盟友攜手揪出幕後黑手。

奧斯卡票選電影十強名單出爐

提起奧斯卡，為了平息《蜘蛛俠：不戰無歸》只有最佳視覺效果提名的爭議之聲，主辦方美國影藝學院早前增設最受歡迎電影獎，觀眾可透過社交媒體投選心目中至愛電影。十強名單前日揭曉，除了《蜘》片大熱上榜，其餘9齣電影分別是《灰姑娘》、《犬山記》、《沙丘瀚戰》、《不死喪軍》、《毒水曝光》、《自殺特攻》、《星夢動物園2》、《夢想期限tick, tick... BOOM!》，以及《惡煞》。據報美國時間本月3日截止投票，賽果將於本月27日奧斯卡頒獎禮上揭曉。