喜見樂壇湧現後起之秀 開心到爆炸 林峯期待與人氣王姜濤合作

【明報專訊】42歲林峯魅力不減當年，成家立室後更增添不少男人味，昔日的大男孩，如今變身顧家好老公、好爸爸。林峯表示身分的轉變，讓他有無盡的動力去繼續衝刺，「無論幾辛苦，回到家都可以完全化解。因我得到最重要的人全力支持」。他又冧爆表示女兒很黐他，但太太才是心目中永遠的第一位。近年主力拍戲的林峯，最近回歸樂壇，推出廣東歌《幼稚未完》，他喜見樂壇湧現一班後起之秀，更直言很欣賞姜濤。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

林峯最近推出新歌《幼稚未完》，是9年前作品《幼稚完》的續集。他表示很開心與老友鄧智偉再次合作，炮製一首屬於他們的「峯味情歌」，加上《幼稚完》對他有特別的意義，自當年推出後，每逢開演唱會，都必定跟全場粉絲大合唱，每次都令他感動，希望再有一首歌曲，將當年的集體回憶延續下去。並透露有意再開演唱會。

欣賞姜濤林家謙

不過林峯亦自感慚愧，近幾年專注影視工作，很少鑽研音樂，但他見到這兩年香港樂壇很熱鬧，無論是歌手還是團隊，都得到很多粉絲支持，令他感到一個美好年代的開始。林峯亦期待與新生代歌手和音樂人合作，藉此從對方身上學習，「無論是演員還是歌手身分，我都覺得學無止境，活到老學到老」。

對於有網民將林峯與姜濤兩代「人氣王」比較，讚林峯當年的Package不輸現在的姜濤。林峯謙稱這是他的榮幸，希望有機會認識對方，「雖然我們未見過面，未能真正了解姜濤，但我非常欣賞他。還有林家謙，我都很欣賞，我上一首歌《唱情歌的人》便是由他作曲。見到現在香港樂壇湧現很多後生一輩的偶像歌手，我真的開心到爆炸」。

有無盡動力繼續衝

林峯於2019年與內地模特兒張馨月結婚，正式宣布「封盤」，不少人好奇張馨月是如何將他「私有化」。林峯親自解答道：「我們會組成家庭，這個就是我們之間的愛和緣分。而慶幸地，我們婚後又有個暫時還很乖的女兒。」身分的轉變，令林峯的人生觀有所改變，坦言家庭令他在工作上的動力更加澎湃，無論幾辛苦，回到家都可以完全化解，讓他有無盡的動力去繼續衝，「因為我得到最重要的人全力支持」。林峯稱夫妻間摩擦實會有，但他會視為生活的必需和情趣，只要互相協調就能解決，他說：「因大家是相愛的，知道最重要是這個家。」

「女兒不停嗌爸爸 好黐我」

談到歲半的愛女Luna，林峯即露出一副幸福模樣，他笑稱女兒出世時，感覺很不真實，中間還不停工作，到他真實感受到，是女兒快將一歲的時候，「她開始不停嗌爸爸，好黐我，令我覺得人生更加充實和真實。（太太會否呷醋？）不會。我一直都跟女兒說，記住你是第二，媽咪才是第一，因為無媽咪就不會有你」。

林峯近一年都忙於拍劇，與女兒相聚的時間不多，他不想錯過女兒的成長過程令將來後悔，故現在常常將女兒帶在身邊，「因太太說很希望女兒能在我們身邊成長，所以將來開工都希望可以在她左近。（爸爸是否不易做？）所以要努力工作，因養一個小朋友並不容易。責任感雖然是重了，但是開心的」。為照顧家庭，林峯工作上會適當調節，慶幸唱片公司和經理人公司明白，將時間表安排得非常好，「如有工作安排，我會盡自己責任，不可令對我有期望的人失望，很感謝太太體諒」。

與太太有共識追多個

談到從未公開女兒容貌，林峯表示不是保護的問題，而是覺得無需要，因為生活還生活、工作還工作。至於將來可有機會父女檔亮相幕前則順其自然。不過，林峯稱女兒遺傳他與太太的演藝細胞，很有節奏感和很會跳舞。會否向這方面培養女兒？他說：「不會刻意，女兒喜歡什麼便讓她學什麼。（是否緊張家長？）心裏面會緊張，但行動上不會讓她覺得很緊張，因想女兒學習自立，父母可從旁指導，但將來的人生是她自己的。」他坦言與太太有共識，想追多個陪伴女兒成長，時間最好不要隔太多，不過還是順其自然。

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