陳瀅黃宗澤蔡思貝開Live笑談緋聞 染疫周嘉洛被爆加入做觀眾

黃宗澤（右）笑稱劇中跟陳瀅一夜情後睡牀的鏡頭，他只穿內褲，但完全沒有親熱戲。（視頻截圖）

【明報專訊】黃宗澤與陳瀅、蔡思貝合演劇集《飛虎3壯志英雄》。前晚他們在社交網開直播，分享拍攝點滴。黃宗澤笑稱最難忘劇中與陳瀅談情，但沒有親熱戲，只拍兩人一夜情後睡牀上的鏡頭，他只穿內褲，犧牲色相，所以如拍下集，要申請不拍爆炸戲，只跟陳瀅拍咀嘴戲談情就好。

黃宗澤：入嚟擺明示威

其間蔡思貝爆陳瀅緋聞男友周嘉洛加入睇直播。黃宗澤笑說：「入嚟擺明示威，好心啦！唔好騎劫人哋個Live，我在TVB餐廳都見過陳瀅和周嘉洛……拍戲。」黃宗澤與蔡思貝又將陳瀅與方力申的緋聞擺上枱，兩人先後說：「方力申唔係真㗎！」陳瀅全程尷尬不語。

周嘉洛日前疑確診新冠病毒，蔡思貝在鏡頭前慰問他的病况，但周嘉洛未有回應。黃宗澤希望疫情快完結，可以為劇集宣傳。他透露現在劇組安排小組開工，減少聚集。

蔡思貝直播時家居曝光，黃宗澤好奇蔡思貝家中髹粉紅牆，他笑說：「如果我女友要求家中髹粉紅色，我會分手，頂不住！」蔡思貝解釋生活太苦，希望私生活添夢幻，家中只有一面牆髹粉紅色。陳瀅在《飛虎3》有場戲穿性感低胸短裙混入豪宅派對，獲網民讚索及身材好。該場戲她為套取河國榮掌紋，被摸腰及臀，但最後身分敗露。

娛樂組