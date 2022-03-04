男友Anthony疑似出軌 江嘉敏不否認分手

江嘉敏昨日在限時動態寫上：「明明曾經那麽要好過，但一轉眼間卻又突然變得陌生了。」似有所指。（網上圖片）

【明報專訊】27歲江嘉敏與電競高層男友Anthony拍拖3年多，經歷不少風波，近年關係轉趨穩定，經常在社交網放閃。不過近日傳兩人已分手，雖然Anthony的社交網仍有追蹤江嘉敏，但後者已取消追蹤男方，似想劃清界線。有傳導致分手原因是Anthony疑似出軌。

發文暗示情已逝

有網民發現江嘉敏近月在社交網發文暗示情已逝，像早前貼出長髮舊照，寫道：「兩個人在一起久了呢，會膩、會沒有新鮮感，但你要知道，新鮮感是和舊的人，去體驗新的事物，而不是和新的人，去體驗舊的事物。」之後她分享生日照，以「最後．晚餐」為題，除標籤「2022年我哋嘅第一餐亦都係最後一餐」、「好好的紀錄低我們的最後」。日前她上載穿低胸白色裙性感照，感觸寫上：「謝謝你給我快樂也給我經歷，給我回憶也給我教訓。」她標籤 「你們會好好的」，似有所指。

昨日江嘉敏更新限時動態，她寫上：「明明曾經那麽要好過，但一轉眼間卻又突然變得陌生了。」不少網民留言，祝福江嘉敏將來會找到一個更好的人。

江嘉敏回覆傳媒時沒否認分手一事，只表示現階段努力抗疫和照顧自己身體，以及要努力熟讀劇本，研究新角色。

娛樂組