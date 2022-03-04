離婚6年遇第二春 40歲任家萱認愛 戀細7歲新歡

在上海工作的任家萱被影到與新歡同回酒店，事後她於社交網發文大方認愛（小圖）。（網上圖片）

【明報專訊】台灣組合S.H.E成員40歲的任家萱（Selina）與前夫張承中2016年離婚，近日爆出新戀情，在內地被拍到與一名戴眼鏡男士約會，態度親暱。戀情曝光後，Selina大方認愛，在社交網表示：「女人四十一枝花，幸運戀情正萌芽。」又甜蜜稱「我的春天也來了」。新歡隨即被網民起底姓Syu，是生意人，年約33歲，比Selina細7歲，二人發展姊弟戀。前夫張承中表示Selina有介紹新男友給她認識；陳嘉樺（Ella）與田馥甄（Hebe）開心好姊妹有新戀情。娛樂組

Selina與張承中離婚6年，感情生活備受關注。之前她曾稱對再戀愛抱開放態度，並透露遇到一名比她年輕7歲的追求者，當時Selina說：「假設愛情真的降臨，我應該想要呵護他、保護他，保護這段愛。」曾公開擇偶條件的Selina，表示希望另一半可以一起做她喜歡的事，幽默聰明、有事業能力，疼惜她。近日Selina在上海工作，被拍到與戴眼鏡的年輕男士同回酒店，她邊行邊蹺着男方的手臂，態度親暱，如一對戀人。

珍惜跟男友同步伐

戀情曝光後，Selina在社交網發文大方認愛，寫道：「女人四十一枝花，幸運戀情正萌芽，彼此珍惜同步伐，小情小愛請吃瓜，春暖花開，我的春天也來了。」她的經理人公司回應，「因為對方是圈外人，Selina希望能保護他，其他就不多透露了」。

介紹新歡給前夫認識

有人向台灣傳媒爆料，稱Selina的新歡男友姓Syu，是生意人，年約33歲，比Selina小7歲，二人發展姊弟戀，並已交往了一段時間，身邊很多親友都知道。Selina前夫張承中表示前妻有介紹新歡給他認識，其他不方便多說，着記者問Selina。

好姊妹Ella說：「這麼大方認愛，那我就大方祝福囉，春天來了，好幸福啊。」Selina妹妹任容萱祝福說：「給予空間，姊姊開心最重要。」她避談與Selina男友相關的問題。很多網民都恭喜Selina，希望她永遠幸福。