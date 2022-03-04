前港姐李美慧中招 3歲女兒發高燒未確診

中招的李美慧（右）透露丈夫曾文豪（左）沒有被感染，不過女兒就發高燒，精神很差。（網上圖片）

【明報專訊】前港姐李美慧2018年嫁富商曾文豪，同年誕下愛女「小糖心」，自此淡出娛樂圈，專心相夫教女，過少奶奶生活，不時在社交網曬幸福。李美慧前天（2日）在社交網上載一張快速測試呈陽性照片，留言「身體開始打仗」，為免3歲女兒受感染，立即將女兒交給母親照顧，跟女兒分開住，母女靠視像見面。

已退燒 好精神

李美慧昨日再更新社交網，上載探熱器顯示體溫正常照片，留言︰「沒有食藥就退燒啦，不再辛苦，不再發冷，不再骨痛，沒有鼻涕，沒有咳，沒有喉嚨痛，yeah，感謝主。」她接受《明報》訪問表示，「我是3月2日確診，現在已全部退燒了，好精神，意想不到咁快，我估計與身體抵抗力有關。丈夫無感染，但在外婆家的女兒今（昨）天開始發高燒39度，精神很差，女兒在家用快速檢測呈陰性」。

有充足糧食

身為父母，小朋友不舒服一定最擔心，李美慧說：「現在我已經完全好番，雖然仲係兩條線，但係好精神，不過安全起見，都會等檢測呈陰性之後，身體無晒病毒先出街，同接個女返屋企。」在家自我隔離的她，表示屋企一早已買齊足夠食糧，所以不擔心，病後都吃不到其他東西，都是食粥和清淡食物。

記者：陳釗