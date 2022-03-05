新歌《Good Luck》為港人打氣 黎明：厄運不會太頑固

【明報專訊】本港疫情嚴重，黎明（Leon）希望透過歌聲為港人打氣，昨日於社交網發布新歌《Good Luck》，他留言：「作為音樂從業員的我，只能嘗試用音樂為大家帶來點輕鬆及共勉，大家保護好自己及家人，心靈互相打氣同high five，Good Luck。」

《Good Luck》由何丙擔任編曲及監製，林日曦包辦作曲及填詞，MV長1分23秒，畫面以天空密雲中露出曙光為題，尾聲Leon將鏡頭轉向自拍，戴着口罩向大家講聲「Good Luck」。歌詞內容「這首歌不會太勵志，志在於漆黑中講一點小事，沒陽光的一日，太難的不必堅持，已病倒先休息再試，Good luck to you，厄運不會太頑固，等候多兩秒吧，天會隨時逆轉所有錯誤，Good luck to you，苦盡甘到了又苦，黑夜清晨和正午，這種循環法則很堅固，Good luck to you，Good luck to you」。MV於YouTube上架18小時，有逾23萬點擊。

林日曦用30小時作曲填詞

林日曦繼早前為Leon舊歌《眼睛想旅行》重新填詞，成為新歌《全身想旅行》後，兩人再度合作，林日曦於社交網透露日前黎明致電給他，想要一首簡單的歌，同大家講聲Good Luck，因近期大家身心都攰，人人面對不同問題。他表示完成整首歌花不夠30小時，「呢單嘢咁快就可以發生得到，我諗得兩個可能，一係佢暗戀我；一係佢暗戀大家，咁好明顯係後者。希望大家聽完Leon呢首新歌《Good Luck》後，好快就有Luck。Good Luck to you。」

娛樂組