蘇麗珊投資按摩店蝕百萬 盧巧音Music Live延期

【明報專訊】蘇麗珊前年與友人合資開兩間按摩店，因第五波疫情，按摩店被迫停業，九龍城店更遭業主逼遷，昨日她在社交網寫道「拜拜了我們的元祖店」，蘇麗珊說：「前年決定投資按摩店時很記得說了『因為對香港還有信心啊』這樣的話，然而一年後我們被無理地逼遷；另一家在銅鑼灣的分店也關閉了好久，還有信心嗎？」她認為在難關前，大家的恐懼、憤怒、失落及泄氣無所遁形。但大家比想像中更強大，應該要有信心，對自己、對這個世界，怎麼樣也要活下去，只有好好活，才對得起自己。

九龍城店被逼遷 銅鑼灣店獲減租

蘇麗珊接受《明報》電話訪問，透露九龍城店幾個月前已被逼遷。關於政府財政預算案禁業主向租戶終止合約及追租3至6個月，她說：「件事與第五波疫情無關，其他股東話，業主對間舖有其他打算，幾個月前用些方法叫我們走，件事進入法律程序，不便講太多。」她慶幸銅鑼灣店業主減租，但疫情下兩間店共蝕7位數字，「九龍城店會搬去尖沙嘴，原定3月開業，因疫情押後，都希望業主體恤，可以減租」。她的幕前工作也受阻，灌錄新歌和參演的ViuTV劇都要延期。

盧巧音原定今日舉行的《Candy Lo x CoverDog Music Live》，鑑於第五波疫情肆虐，經過磋商及協調，決定延期舉行，昨日她於社交網說：「希望大家以正面態度面對艱難時刻，祝大家身體健康。」她再發文感到抱歉說：「每日都有嘢變，唔好意思，又有嘢要延期，雖然我好想喺呢段時間同大家打氣唱歌，無辦法，大家都唔想，希望唔好嘅事情快啲過，我知道大家都好攰，點都好，撐住呀，天佑我們。」

記者：鍾一虹