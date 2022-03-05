陳貝兒獲頒感動中國2021年度人物 曾志偉道賀 《無窮之路》有望添食

【明報專訊】陳貝兒去年獲無綫委以重任，安排她到內地拍攝扶貧紀錄節目《無窮之路》，在內地及香港播出後大獲好評，不單在台慶頒獎禮勇奪最佳女主持獎，更獲國家廣播電視總局辦公廳評審為2021年度20部「優秀海外傳播作品」之一。前晚再下一城，她在《感動中國2021年度人物頒獎盛典》獲頒「感動中國2021年度人物」，無綫總經理（節目內容營運）曾志偉公開發文恭喜她。

陳貝兒為拍《無窮之路》，組成5人攝製隊，3個月走訪內地6個省份，深入10個曾經極度貧困地區，親身體驗當地生活，毋懼置身險境。節目播出後，在內地獲得極高評價，豆瓣有9.5分，為她打開內地市場，獲邀演出多個內地節目。

今次獲頒感動中國2021年度人物，組委會給予陳貝兒的頒獎詞：「從霓虹燈的叢林中轉身，讓雙腳沾滿泥土；從雨林到沙漠，借溜索穿過偏見，用鋼梯超越了懷疑。一條無窮之路向世界傳遞同胞的笑容，以記錄這時代最美的風景。」對於獲頒感動中國2021年度人物，陳貝兒謙稱：「作為媒體人，通過鏡頭傳遞真實故事是份內事。2021年很難得有機會拍到《無窮之路》這部紀錄片，見證並展示了祖國脫貧攻堅成果，傳遞正能量給觀眾。未來將再接再厲，用心說好中國故事。」

心之所向無所畏懼

陳貝兒獲獎後，把得獎片段上載到社交媒體跟好友及粉絲分享喜悅，並寫下感受：「心之所向素履以往，無所畏懼便是陽光。生命就像一場逆行之旅，只要心入面有想去的地方，就算著住簡單的草鞋都要堅持向前起航。」獲得林夏薇、洪永城、陳敏之、袁偉豪、黃智雯、陳自瑤等一班好友道賀，李克勤亦留言鼓勵：「恭喜，實至名歸，努力終於有回報。」曾志偉轉發並撰文：「恭喜貝兒，恭喜無窮之路攝製隊，實至名歸！」並說非常期待《無窮之路》姊妹篇的到來：「期待無窮之路2！」

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