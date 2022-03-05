自爆無綫月薪不足一萬 張明偉秘撈Uber幫補

【明報專訊】張明偉在無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演「佐治（George）」，去年8月突然宣布離開劇組，透露疑被雪藏，估計與他在元朗信義中學門外自彈自唱樂隊Dear Jane歌曲《銀河修理員》，為被記大過的學生打氣有關，相信此事觸動藝員部神經。他前日接受陳志雲主持網上節目《Stephen．傾》訪問重提此事，說預料不到會在《開心速遞》突然「被消失」，至今仍未有人跟他溝通，但他從不後悔，純粹支持音樂，但公司觀點未必一樣，或者覺得他踩界。他又說不敢跟舊公司的朋友走得太近，避免影響他人。不過，他仍感謝無綫，因為佐治一角令他「入屋」，讓更多觀眾認識他，也從中學懂很多事。

他自爆在無綫月薪不足一萬，未拍《開心速遞》前曾兼職Uber，一個月多掙5、6千元，幸好與父母同住，不用在外捱貴租，同時感謝家人至今仍無條件支持他追夢。他又指無綫新管理層可能有代溝，未必明白時下年輕人需要。他說：「樂壇百花齊放，講得好聽，但大公司要改變，不是一時三刻的事。做節目給後生仔睇，但沿用舊方法去做，後生仔已不睇這些，聽朋友講最近有兩個節目名稱都有『青春』二字，現在還有人以青春作招徠？」

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