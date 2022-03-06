熔斷機制滯留溫哥華受盡折磨 毛舜筠抵泰國等回港「終於鬆口氣」

【明報專訊】毛舜筠去年與老公區丁平赴加拿大跟兩女兒團聚度聖誕，原定今年1月5日回港拍新片，但航班取消，1月8日港府實施地區性航班熔斷機制兼不斷延長，令她滯留溫哥華；之後她決定繞道經泰國回港，昨日她拍片詳述過程，稱入境泰國須申請泰國通行證，要離開列入熔斷機制的9個國家地區14天才能返港。她坦言過去兩個月受盡折磨，到了泰國終於鬆口氣。正等待返港的毛舜筠知道目前香港疫情嚴峻，但叫大家別太過擔心，並呼籲未打針的人盡快打針。

記者︰柯美

留泰國14天才可回港

毛舜筠（毛姐）在加拿大經歷了兩個月熔斷機制折騰，終於決定繞道泰國回港。昨日身在曼谷的毛姐拍片詳述過程，稱入境泰國須申請泰國通行證，要打兩針，有機票和酒店證明，買醫療保險及檢測呈陰性，離開列入熔斷機制的9個國家地區14天才可以回港。她還教大家14天是如何計算，「一定要計清楚，千萬不要計漏，這樣繞道是合法的」。她抵泰國後，在酒店做病毒檢測，在房內逗留24小時等檢測結果，呈陰性便可自由外出，她說︰「去邊都得，陽性當然要送往醫院隔離醫治。」

酒店價錢便宜 食肆任選擇

毛姐認為以泰國為中轉站是不錯選擇，因為遊客不多，不會感到辛苦，在泰國14天可以入住不同酒店，而且一定有房，價錢較以往便宜很多，還有很多食肆任選擇，她說︰「我入住的酒店樓下，食肆應有盡有，吃了鐵板燒、肉骨茶及泰國菜，吃得很開心，這十幾天過得很愉快、很輕鬆。」她當然不會錯過泰式按摩，隔天就去一次，「過去兩個月受盡折磨，現在來到曼谷才是真正旅行，可以享受和放鬆，然後期待返港」。

毋懼疫情嚴峻 籲盡快打針

不過毛姐知道香港目前疫情非常嚴峻，每天有數萬人確診，所以她分享一些經歷，希望幫到大家，並呼籲未打針的人要盡快打針，她說︰「我在加拿大期間，疫情是最惡劣的時間，特別在聖誕假期，每天有8至10萬人染疫，我都有親戚和朋友中招，但他們的情况不惡劣，因已打了兩至三針。他們中招後的反應是發燒、頭痛、骨痛、乾咳及喉嚨痛等，但忍受到，好似重感冒，三至五天便痊癒。很多人沒有病徵，連中招也不知道。竅門是真的要打針，雖然很多人因身體狀况，醫生說不適宜打針，但可以打針的人要盡快打針，打到第三針就更加好。」毛姐表示若中招也不需太擔心，在家中多休息、多飲水，吃維他命C、D及補充劑，她透露很快便返港。