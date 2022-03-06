與太太楊茜堯為女兒幸福改名 羅子溢︰最初非常掙扎

【明報專訊】37歲羅子溢（原名羅仲謙）與42歲楊茜堯（原名楊怡）結婚6年，大女羅翊心（Hera）快將兩歲，兒子去年12月出世，湊成「好」字。曾有傳夫婦改名為追仔，羅子溢接受商台《1圈圈星光背後》主持梁泰來訪問，他解釋新名字是女兒送給父母的禮物，因女兒的名字是找師傅改的，師傅稱如想個女好些，父母都要配合，產生的化學作用會夠大，所以決定一齊改名。由於他們的名字早已深入民心，他承認最初非常掙扎，但做父母最終以女兒幸福為優先考慮，不是大家猜測的想求子。

楊茜堯去年由懷孕到誕子全程保密，是否因屬高齡產婦有關？羅子溢說沒刻意公布懷第二胎的消息，亦無意隱瞞。在太太懷孕時，他們仍如常帶女兒上學前班，不少家長朋友知道楊茜堯懷第二胎，無特別要求他們保密，隨緣知道就知道。

婚前同居試婚 一拍即合

羅子溢與楊茜堯年齡相差5年，因拍劇集《On Call 36小時》發展感情。他稱最初認識楊茜堯已被她個性獨立、堅強的魅力吸引，「太太思維成熟，很有主見，彼此相處非常舒服，便決意追求」。他形容自己是激情的人，做過不少瘋癲事，如當年冬夜行沙灘，會忽然跳海游出浮台，為向太太證明自己對待這段感情有多認真。婚前同居試婚，發現彼此性格和生活習慣相近，一拍即合。大家一樣好深閨，不太愛應酬，好多觀點一致。他透露做爸爸後變得好眼淺，見小朋友不開心會好難過，還經常警惕自己怎樣做一個好爸爸及好榜樣。

娛樂組