王智德直播錯手曬快檢陰性照 陳卓賢自爆首入錄音室緊張標汗

【明報專訊】男團MIRROR連續4個星期五分組在社交網開直播跟粉絲見面，繼上周五（2月25日）姜濤、楊樂文（Lokman）及邱士縉（Stanley）打頭陣後，前晚輪到陳卓賢（Ian）、王智德（Alton）及陳瑞輝（Frankie），40分鐘直播吸引2.5萬網民收看。Frankie邊吃提子邊與隊友傾談，Ian則抱着愛犬「雞髀」亮相。Alton就不停轉換背景畫面，包括有多名騷肌大隻佬的照片，其間他不小心將快速檢測陰性的照片變成背景照，隨即尷尬將照片換走。

Alton與江生（AK）日前推出合唱歌《REBOUND》，Alton表示之前感開心又不安，幸好反應不錯。Ian回憶首次出歌時沒想太多，反而首次入錄音室時緊張到標汗，直至灌錄《正式開始》後才放鬆。Frankie稱至今仍會在錄歌前一晚緊張失眠，像小學生去旅行前睡不到一樣。Ian與Frankie齊讚《REBOUND》MV精彩，但Ian爆Frankie沒看過MV。

Frankie︰有時間才單飛出歌

Ian透露拍攝新歌《留一天與你喘息》MV時，用一天時間走五六個場景，完成後緊接拍劇，連續三天沒睡覺，他說︰「那個MV花了20小時拍攝，但試過拍MIRROR的MV花30小時。」Frankie稱現在想集中拍劇，有時間才單飛出歌。

娛樂組

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