吳浩康奉子娶郭思琳 先簽紙疫後擺婚宴

【明報專訊】38歲吳浩康與35歲郭思琳昨日爆出奉子成婚消息，兩人拍拖半年，日前低調入紙申請註冊結婚，會先簽紙，待疫情過後才擺婚宴。

秘戀半年 郭思琳懷孕3個月

吳浩康去年3月與郭思琳被發現同遊南丫島傳出戀情，當時有指女方有拍拖3年圈外男友，令吳浩康變第三者。他們事後稱只是朋友關係，郭思琳則自爆早已回復單身，吳浩康讚女方是好女仔，不排除有發展機會。事隔一年，原來兩人秘戀半年，更雙喜臨門，郭思琳懷孕3個月，將會奉子成婚。吳浩康與郭思琳上月入紙申請註冊結婚，在擬結婚通知書上，分別報稱是唱歌老師及模特兒導師，並報住同一地址。郭思琳已改口稱吳浩康做丈夫，她說︰「我和我先生多謝大家的祝福，本來打算遲一點才公布，始終疫情下不能大排筵席，只能低調註冊。」

吳浩康學做好老公好爸爸

吳浩康昨日回覆傳媒難掩喜悅，他說：「多謝大家的關心，好開心和大家分享這個喜訊，我要結婚了！我遇到一個理想的另一半，所以我們決定一齊行埋我們的人生。」問到將做爸爸？他感謝大家祝福，「我將面臨一個好大挑戰。因我要做爸爸了。𠵱家開始有好多事需要學習，無論生活上或跟另一半相處上。無論任何事都有好多需要學習，好期待。再一次多謝大家祝福，好開心同大家分享這件事，疫情下大家都好不容易，希望大家身體健康，好好保重」。

陳煒陳國強入紙申請結婚

另外，陳煒去年11月48歲生日時答應醫生男友陳國強求婚，定今年4月婚期，近日已入紙申請註冊結婚。陳煒在疫情下先簽紙，因與未婚夫都有工作，到時會請假數小時簽紙。

娛樂組