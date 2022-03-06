《940920》明晚首播 劉俊謙爆劇情燒腦

【明報專訊】劉俊謙、蔡思韵與吳海昕主演ViuTV原創劇《940920》明晚（7日）9時30分首播，是2020年播出的《二月廿九》前傳及續集。由於疫情嚴峻，昨午3名主角與監製兼導演羅嘉駿在九展ViuTV錄影廠舉行網上記者會，率先透露部分情節。劉俊謙預告劇情燒腦，初時看劇本多次都不太明白，要跟監製及編劇了解。劇中他一人分飾兩角，還爆有其他演員因身處不同時空有兩個角色，並暗示故事可能牽涉多於兩個時空。

劉俊謙、蔡思韵、吳海昕與監製兼導演羅嘉駿昨午戴口罩出席《940920》網上記者會，吸引逾千網民觀看。他們現身前主持簡介劇情，稱《二月廿九》結局Yeesa（吳海昕飾）經歷北海道交通意外後，到了不屬於她的平行時空，遇到小說家余家聰（劉俊謙飾）。《940920》預告片中劉俊謙分飾兩個余家聰，分別是神聖幾何學會會長及小說家，蔡思韵則演林楚凝，有穿越能力。

看劇本幾次都不明白

吳海昕透露她在《940920》的角色雖然跟《二月廿九》一樣，但身分有變，是穿越界KOL，人人都識的明星，身邊人的性格背景也變得不同。她稱上次羅嘉駿對她的造型要求好高，今次對方沒太執著，因為明星做什麼都可以。現場大家起哄，她即連忙解釋是指角色，她為人低調，亦不是明星。

劉俊謙表示故事涉平行時空，因此除了他，還有其他演員分飾兩角；故事到底牽涉幾多個時空？各個時空又對哪些人產生影響，他稱劇情會好燒腦，「我看劇本時也看不明，看了幾次，再跟導演、編劇傾才開始明白。如果大家睇劇時只跟對白，未必看得明，因為畫面、剪接也在說故事。如果看不明白，多看幾次，再跟別人討論就應該會明白」。

劉俊謙表示最難忘是開拍前幾個月因疫情取消到台灣取景，「當時整個編劇團隊要重新想一個新故事，很困難。我覺得是差點拍不到，最後能完成，真的要給大家掌聲！」

監製籲看前先重溫《二月廿九》

蔡思韵劇中與劉俊謙是青梅竹馬，並擁有穿越能力。她自言是《二月廿九》的粉絲，由於其角色新加入，因此拍攝時要盡量避免被《二月廿九》影響。被問到知道有份演出後，最希望角色跟男友劉俊謙有什麼關係時，蔡思韵表示穿越題材的年齡不受限，因此曾希望演劉俊謙的母親。劉俊謙笑稱女友可演其母，甚至祖母，會有很大的發揮空間。

監製羅嘉駿表示《940920》是《二月廿九》的前傳及續集，部分要延續《二月廿九》劇情，但風格會不同，建議大家看劇前先重溫《二月廿九》。

娛樂組