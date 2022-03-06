【開箱】《鍍金年代》 有錢不等於上流的新世界

《鍍金年代》講述19世紀後期的紐約，經濟騰飛，暴發戶與傳統富人之間的角力，有富貴親戚的Marian（右）卻與非裔中產Peggy（左）成為好友。

【明報專訊】炮製過電影《高斯福大宅謀殺案》、劇集《唐頓莊園》的朱利安菲路斯（Julian Fellowes），擅長寫英國貴族為背景的作品，新劇《鍍金年代》（The Gilded Age）同樣聚焦上流人生，但把地點移到19世紀後期大西洋彼岸的紐約，1月24日首播，香港觀眾可透過HBO Go欣賞；本月21日《鍍金年代》會播出第9集結局，上月情人節當天宣布將開拍第2季。

暴發戶與傳統富人

《鍍金年代》講述入世未深的Marian在將軍父親身故後，才知道家中一貧如洗，被迫從賓夕凡尼亞州往紐約市投靠跟父親交惡多年的姑母Agnes和Ada。Agnes年輕時嫁給居住在紐約的上流貴族van Rhijn，育有一子Oscar，向母親隱瞞性取向，並密謀找富家女作結婚對象，以保持未來的優渥生活。恰巧van Rhijn家對面搬來暴發的Russell家族，男主人

George靠建築鐵路等不同企業致富，太太Bertha卻希望打入紐約貴族圈子，長子Larry剛從哈佛大學畢業，夢想當建築師；女兒Gladys天真無邪，渴望家人把她看待如成人，Bertha為了她能嫁給上流大戶，而處處掣肘，甚至棒打鴛鴦。其實Marian亦面對同樣問題，心儀在家鄉已認識的律師Tom，姑母Agnes卻認定對方只是投機主義者，覷覦侄女家勢，當她是打入上流圈子的跳板，認為Tom找到另一「水泡」就會捨棄Marian。

跟《唐頓莊園》一樣，《鍍金年代》除了描述上流社會外，在低層生活的下人也佔不少戲分。其中最搶戲是開場時仗義借錢給Marian買火車票的Peggy；後者來自紐約布魯克林的中產非裔家庭，父親經營藥局，希望Peggy能回家幫忙，但她夢想成為作家，決定外闖建立個人事業，所以畢業後一直不願回家。Peggy憑一手娟秀字體獲Agnes賞識，聘用為秘書，並寄居van Rhijn家族的下人樓層。同時Peggy又受聘於非裔美國人經營的報章，擔任特約記者，她與Marian更成為好友。

另一方面，下人之間也有各種角力，譬如紐約新貴Russell家族渴望打入上流圈子；為女主人Bertha打扮的女傭Turner，曾在貴族家庭工作，看不起主人暴發，卻又勾引男主人George。van Rhijn的管家Bannister熟悉英式禮儀，被Bertha以重金邀請客串主理午宴，引來後者管家Church的不滿。然而Agnes不喜家中上下與Russell家族往來，Bannister私下收取了100美元外快事件，就令她怒不可遏。

（明天再續）