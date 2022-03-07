寧遇真愛不要獎項 40歲胡定欣覓對象組家庭

【明報專訊】視后胡定欣近日擔任好友陳敏之網上頻道節目嘉賓，大談感情生活。自2016年與音樂人陳明道分手後，定欣的感情生活一直交白卷，她認個性太理智，成為感情障礙，其實她也有感性一面。敏之透露經常替定欣擔心，每次見面會追問有無拍拖對象，催她要快一點。

定欣自爆連鄭嘉穎也是這樣，「嘉穎每次見我都問：『點呀你？』我以為問工作，佢就話工作上你要做的已經做了」。敏之問定欣寧願攞第三次視后，還是找一個疼愛她的男人結婚？定欣表示希望遇到生命中的最佳男主角，「所以我不需要想，這不是一條問題」。

定欣自認不太容易相信人，比較保護自己。敏之笑問是否曾被人呃過？定欣即進入「靜音模式」，之後感慨說：「沒有什麼呃不呃，感情是雙方面，都40歲人了，總有感情上的經歷。我也要感謝有這些經歷，才更清楚自己想怎樣，和需要什麼。」

曾自覺會孤獨終老

定欣說見到姊妹婚姻美滿是很開心，但要找一個能付託終生，彼此有共同想法，想組織家庭的人並不易，「你喜歡一個人，和跟他怎樣走這條路是兩回事」。又自爆曾經在家裏飲飽食醉時，有一刻閃過覺得自己應該會孤獨終老，敏之祝福定欣盡快找到如意郎君。

定欣透露男性朋友中，私下與陳山聰較聊得來，互相視對方為很好的知己，並笑稱若生活上遇到什麼問題，她想都不用想便會找陳山聰，因覺得對方朋友多，總有辦法幫她解決問題，「他是一個我很相信的人，我會將某些事情跟他分享」。

娛樂組