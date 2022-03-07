兩見烏克蘭總統澤連斯基 辛潘：欽佩與動容

【明報專訊】在奧斯卡兩度稱帝的61男星辛潘（Sean Penn），早前到烏克蘭拍攝遭俄羅斯入侵的紀錄片，本月1日他更新社交網，上傳自己拖着行李在公路上的照片，聲稱正徒步往波蘭邊境。日前他已返抵美國，上周五晚（4日）接受美國有線電視新聞網絡（CNN）主播庫珀（Anderson Cooper）訪問，談及跟烏克蘭總統澤連斯基見面的感受，稱「欽佩和動容」，並呼籲大衆捐款救助烏克蘭難民。

可能連日舟車勞頓，辛潘接受CNN訪問時滿臉倦容；他稱跟攝影團隊放棄租車，徒步數英里到波蘭邊境是餘裕，看到無數婦孺走難才令他吃驚。辛潘表示看到部分人結伴，也有單獨上路，很多男人在邊境放下妻兒就回去，「18至60歲的男人都回國對抗俄羅斯入侵」。

辛潘同時是CORE（社區組織救援工作）的創辦人之一，俄羅斯入侵前一天及當日，他都有跟烏克蘭總統澤連斯基會面，當時總統府也有發布兩人見面時的照片。對於澤連斯基，辛潘表示感到「欽佩和動容」，也同時為他和烏克蘭感到可怕，「我不肯定他是否知道自己是天生這方面的材料，但明顯我見證了某些事，我想也反映在很多烏克蘭人身上；對當今世界來說很新奇的勇氣、尊嚴和愛，從這人（澤連斯基）身上帶出，並團結了整個國家」。

辛潘表示CORE在波蘭邊境正盡力援助烏克蘭人，會送上個人衛生用品、現金和水等，而且想做得更多，「我們正在努力將員工送到另一邊（烏克蘭），因為難民會面臨掙扎，有些人嘗試出國，也有人不太確定要怎麼辦」。