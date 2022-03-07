【開箱】《鍍金年代》 富豪分新舊兩派

【明報專訊】港劇《家族榮耀》之前已在串流平台上架，但無綫翡翠台播放，還是能吸引家庭觀眾捧場；這類富豪家族恩怨情仇故事，無綫近半世紀出品無數，窺探富人生活，一般人還是會好奇。昨日本欄談到英國編劇及監製朱利安菲路斯（Julian Fellowes）新劇《鍍金年代》（The Gilded Age）亦一樣，聚焦19世紀後期美國經濟騰飛，暴發戶與傳統富豪在紐約社交圈的角力，同樣離不開爭名逐利。

原意拍《唐頓莊園》前傳

朱利安菲路斯前作《唐頓莊園》十分成功，合共拍了6季劇集，兩齣電影，講20世紀初一個英國貴族家庭的衰落過程，每季有重大歷史事件為背景，譬如首季就以鐵達尼號沉沒為引子。朱利安10年前已有意拍《唐》劇前傳，講述Grantham伯爵與太太Cora從認識到結婚的經過。根據《唐》劇，Grantham出身貴族，但維持體面生活不易，Cora則是美國富家女。2016年朱利安受訪時卻提出想拍美國「鍍金年代」。

「鍍金年代」一辭源於《湯姆歷險記》美國作家馬克吐溫（Mark Twain）跟查理斯華納（Charles Dudley Warner）合著的同名小說，諷刺南北戰爭後貪腐的美國社會，約發生在1870至1900年之間。劇集《鍍金年代》正是以1882年為開首。美國內戰後不久，經濟騰飛，大量歐洲移民湧入，鐵路、採礦等重工業急速發展，財富都聚集到美國北部和西部。昨日提到《鍍》劇暴發戶Russell家族，男主人George正是擁有美國最大型的鐵路公司，還有其他重工業生意，富可敵國，並以本傷人，為紐約上流社交圈拒絕其妻Bertha加入出一口氣，最後有屬於傳統富人的Morris跪求放過，回到家不甘受辱而輕生。

《鍍金年代》暫時播出6集，圍繞新舊富戶角力，傳統有錢人掌握了上流社交圈的話語權，支配所有形式，認為暴發戶滿腳牛屎，諷刺Bertha只是農夫的女兒。譬如昨天提及Bertha要在家中設宴款待上流社交圈重要人物Astor夫人的親信，被提示要全英式運作，Bertha的管家不熟悉，於是重金禮聘鄰居van Rhijn家的管家Bannister主理，怎料van Rhijn的女主人Agnes跟Morris夫人一樣，討厭Bertha等新發財，Agnes怒氣冲冲登門，準備教訓對方，但先是驚訝於Russell家的富麗堂皇如宮殿，再見侄女Marian在座，更加激氣。所謂的上流社交圈也是道德判官，劇中的Chamberlain夫人不但富裕、有藝術品味，亡夫也是名門之後，但謠傳兩人出軌在先，即使後來成婚，仍被拒諸上流社交圈外，連跟她交談也會受歧視。

劇中觸及種族問題，如昨日本欄提及，為van Rhijn家女主人Agnes擔任秘書的Peggy是代表人物。跟其他同類型作品不同，Peggy並非黑奴，反而是來自紐約布魯克林的中產家庭，受過高等教育，但當出版社得悉她是非裔，即要求執筆時隱瞞身分；Peggy拒絕，最後轉投非裔人經營的《紐約環球報》，成為特約記者。接見Peggy的編輯T. Thomas Fortune真有其人，事實上劇中也不時提到J.P Morgan，都是「鍍金年代」美國的重要人物。Bertha慷慨捐贈紅十字會，接待她的Clara Barton，護士出身，正是美國紅十字會創辦人。Bertha一直想攀附Astor夫人，認為得到對方允許，就能打入上流圈子，後者也在歷史上真有其人。然而，新舊財主如何定義？今天的美國社會，英國貴族繁文縟節的一套再不適用，J.P Morgan等銀行家亦早成為old money，馬斯克、貝索斯、朱克伯格等才是新一代財閥，編劇何時會拍他們的「鍍金年代」？