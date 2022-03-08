劇組延長停工 林夏薇浸泡泡浴減壓 無綫抽《喪B》播陸劇《機智女法醫》

由江嘉敏（左起）、何廣沛及陳曉華主演《食腦喪B》要延後推出。（資料圖片）

【明報專訊】無綫接連有藝人及劇組人員染疫，上月24日宣布所有劇組全面停工，多部拍攝中劇集受影響；原本暫定停工5日，最後鑑於疫情嚴峻，停工一再延長，有消息指大部分劇組最快要到本月20日後才復工，林夏薇、湯洛雯等均表示等待公司通知。日前有傳無綫停工日燒200萬，本月21日晚8時30分會推出倉底貨《食腦喪B》頂檔。不過無綫近日再度變陣，《喪B》被抽起，改播陸劇《機智女法醫》（原名《御賜小仵作》），在疫情下，解決停工影響的存貨問題。

娛樂組

傳延長劇組停工至3月20日

本港疫情嚴峻，無綫多名藝人及工作人員先後確診，由於藝人拍劇不能戴口罩，無綫顧及職藝員同事安全及避免交叉傳播，決定大部分劇組暫時停工，而處境劇《愛•回家之開心速遞》則有限度復工。停工日子原定由2月24日至28日，之後延長至昨日（3月7日）。近日有指無綫再決定延長停工至3月20日，視乎疫情及安全情况下才恢復拍攝。

湯洛雯何依婷未知何時復工

湯洛雯拍攝無綫劇集《隱門》受停工影響，她接受《明報》訪問說，目前只知道會停工至本月20日，她不用開工的這段時間都是留家抗疫，每日下廚及鍛煉身體，因為家裏有一些健身器材。

參演《法言人》的何依婷說：「我不清楚停到幾時，仲未有人通知我。」她稱這段時間主要留在家中與愛貓玩、煲劇及打機來消磨時間。

同劇林夏薇回覆說暫時收到今天通告，完成法庭戲後會暫停拍攝，一切等劇組安排。她之前開工都會做完病毒檢測才入廠，大家做好防護措施，確保安全。她在社交網分享浸浴照，說泡澡可以緩解抑壓的情緒。林正峰拍《回歸》、《曙光》，他稱不清楚復工日期，主要等公司安排。

《黯夜守護者》接檔《飛虎3》

日前有報道指，無綫大部分劇組停工及未知何時復工，會影響無綫的劇集存貨，所以無綫決定在《家族榮耀》播完後，本月21日晚8時30分檔，會以何廣沛、江嘉敏、陳曉華演出的倉底貨《食腦喪B》接檔。

不過近日無綫再度變陣，該檔期會改由去年播出的內地網劇《機智女法醫》（原名《御賜小仵作》）頂上，無綫將36集剪輯成20集，而《喪B》可能會接檔《機》劇，於4月18日播。至於9時30分檔，《飛虎3壯志英雄》播完後，暫定4月4日由陳展鵬、陳煒及袁文傑主演的《黯夜守護者》接檔。陳曉華與何廣沛回覆《明報》稱未收到通知《喪B》何時播，何廣沛說：「我都不太清楚，我都好想知道確實是何時播。」

《機智女法醫》三無劇跑出

內地古裝探案劇《機智女法醫》是小成本製作，去年在內地播出時被喻為「三無劇」，即是無大卡士、無龐大製作費及宣傳，男女主角王子奇及蘇曉彤拍攝前亦無知名度。但播出後卻引來頗大迴響，除贏口碑外，36集的播放量逾13億，豆瓣評分有8.3，成績超出預期。故事改編自《御賜小仵作》同名小說，講述來自仵作（現代法醫）世家的楚楚（蘇曉彤飾）為實現仵作夢想，隻身到長安城參與仵作考試，憑自身卓越的學識和能力，受到安郡王蕭瑾瑜（王子奇飾）賞識，聯手破案及有感情發展，劇情懸疑，製作嚴謹，贏得口碑。無綫會將36集剪輯至20集播放，令劇情更緊湊。